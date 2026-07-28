Yoshi-P mírní naděje fanoušků. Remake Final Fantasy VIII by podle něj zabral až pět her

Kdykoliv se rozhoří debata o tom, který díl Final Fantasy by si vedle sedmičky zasloužil moderní remake, skoro vždy se ve velkém skloňuje osmička. Příběh Squalla Leonharta a vojenské akademie Balamb Garden si dodnes drží oddanou fanouškovskou základnu, která doufá, že se jednoho dne dočká stejného servisu jako Final Fantasy VII. Producent série Naoki Jošida alias Yoshi-P ale během letošního fanouškovského festivalu Final Fantasy XIV v Berlíně naznačil, že je takový projekt přinejlepším velmi nepravděpodobný.
Na panelové diskuzi se Jošida vyjádřil k častým dotazům na remaky starších dílů série. Přiznal, že fanouškovským přáním rozumí, zároveň ale upozornil, že mnozí z nich podceňují skutečný rozsah podobných projektů.
„Samozřejmě chápu, co si hráči přejí, ale je potřeba se na to podívat realisticky. Podívejte se na Final Fantasy VI, je to neuvěřitelně obsáhlá hra. Totéž platí pro Final Fantasy VIII nebo Final Fantasy IX. Chápu, že když právě vzniká remake sedmičky, lidé chtějí totéž i pro další díly. Jenže kdybychom je dělali stejným způsobem, pravděpodobně bychom je museli rozdělit do čtyř nebo dokonce pěti samostatných her,“ vysvětlil.
Jeho argument navazuje na zkušenosti se samotnou trilogií Final Fantasy VII Remake. Vývoj moderní reinterpretace původní hry trvá už více než deset let. Každý díl výrazně rozšiřuje původní hru, přidává nové lokace, vedlejší příběhy i propracovanější soubojový systém, což si vyžádalo obrovské množství času i lidských zdrojů.
Podle Jošidy by navíc stejný přístup u dalších dílů série představoval ještě větší sousto. Final Fantasy VIII původně vyšlo na čtyřech discích a kromě spletitého příběhu nabízí obdobně komplikovaný systém magie, desítky miniher včetně oblíbené karetky Triple Triad nebo velký otevřený svět. Modernizace by podle producenta zaměstnala prakticky celé studio na mnoho let.
Vývojář zároveň zdůraznil, že nikdo z tvůrčího týmu Final Fantasy nemládne. On sám letos oslavil 53. narozeniny, takže i kdyby se do takto rozmáchlé modernizace pustil teď, jen těžko by ji zvládl dokončit před sedmdesátkou. Přestože se dle svých slov do důchodu ještě rozhodně nechystá, podobně rozmáchlé projekty přenechává mladší kolegům a hodlá dál pracovat primárně na dodatečném obsahu pro MMORPG Final Fantasy XIV – aspoň dokud o to Square Enix bude stát.
Jošida přitom vyloženě neodmítl eventualitu, že se některý z klasických dílů jednou vrátí, spíš naznačil, že kopírovat model Final Fantasy VII Remake nemusí být schůdnou cestou pro ostatní díly série. Pustit se do čtyř- nebo pětidílného remaku jediné hry by totiž podle něj mohlo na dlouhá léta stopnout vývoj dalších číslovaných pokračování, popřípadě úplně nových značek.
Fanoušci Final Fantasy VIII tak zřejmě mohou zatím jen dál snít. A pokud se Squall někdy opravdu vrátí, je dost možné, že Square Enix zvolí podstatně střídmější přístup než v případě sedmičky.