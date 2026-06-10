zdroj: Monolith Soft

Wii Switch Switch 2

Xenoblade Genesis na Switchi 2 odstartuje novou kapitolu RPG série

10. 6. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Xenoblade Genesis
Xenoblade Genesis
Xenoblade Genesis
Galerie

Nintendo oficiálně oznámilo nový díl své populární RPG série. Xenoblade Genesis dorazí na Nintendo Switch 2 v příštím roce. Odhalení proběhlo během Nintendo Directu. Firma pouze uvedla, že jde o „ový začátek série Xenoblade a další detaily zveřejní později. První trailer ale přece jen naznačil základní premisu nového světa.

Xenoblade Chronicles 3
Recenze
Xenoblade Chronicles 3 - recenze rozmáchlého JRPG

Klíčovou roli v příběhu hraje tajemná síla nazývaná Anima, která je zdrojem veškerého života i přírodních sil. Ovládat její energii dokážou pouze speciálně vycvičení bojovníci známí jako Vesselai. Hlavní hrdinkou se zdá být mladá studentka školy Leukos, která přísahá, že bude chránit čest svého meče. Důležitou součástí zbraně je takzvaný Anima Crystone – krystal schopný nejen zesilovat schopnosti bojovníků, ale také zaznamenávat jejich myšlenky, vzpomínky a činy. Trailer naznačuje, že právě tento systém bude hrát zásadní roli v příběhu i budování postav.

Závěr ukázky pak přidává další záhadu. Děj se odehrává ve světě osvětleném šesti slunci, kde se lidstvo musí vyrovnat s odkazem padlého boha a jeho dávnou pomstou. Ještě před oznámením Genesis Nintendo potvrdilo, že všechny tři hlavní díly Xenoblade Chronicles dostávají speciální Switch 2 edice, ve kterých Monolith Soft slibuje 4K rozlišení v docku, 1080p v handheldovém režimu, nativních 60 FPS, přepracované cutscény a nový bonusový obsahu.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition je už k dispozici přes eshop s tím, že Xenoblade Chronicles 2 dorazí 30. července a Xenoblade Chronicles 3 pak 3. prosince.

Smarty.cz
Tagy:
JRPG akční RPG
Zdroje:
Nintendo
Hry:
Xenoblade Chronicles Xenoblade Chronicles 2 Xenoblade Chronicles 3 Xenoblade Genesis
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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