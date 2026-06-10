Xenoblade Genesis na Switchi 2 odstartuje novou kapitolu RPG série

Nintendo oficiálně oznámilo nový díl své populární RPG série. Xenoblade Genesis dorazí na Nintendo Switch 2 v příštím roce. Odhalení proběhlo během Nintendo Directu. Firma pouze uvedla, že jde o „ový začátek série Xenoblade a další detaily zveřejní později. První trailer ale přece jen naznačil základní premisu nového světa.
Klíčovou roli v příběhu hraje tajemná síla nazývaná Anima, která je zdrojem veškerého života i přírodních sil. Ovládat její energii dokážou pouze speciálně vycvičení bojovníci známí jako Vesselai. Hlavní hrdinkou se zdá být mladá studentka školy Leukos, která přísahá, že bude chránit čest svého meče. Důležitou součástí zbraně je takzvaný Anima Crystone – krystal schopný nejen zesilovat schopnosti bojovníků, ale také zaznamenávat jejich myšlenky, vzpomínky a činy. Trailer naznačuje, že právě tento systém bude hrát zásadní roli v příběhu i budování postav.
Závěr ukázky pak přidává další záhadu. Děj se odehrává ve světě osvětleném šesti slunci, kde se lidstvo musí vyrovnat s odkazem padlého boha a jeho dávnou pomstou. Ještě před oznámením Genesis Nintendo potvrdilo, že všechny tři hlavní díly Xenoblade Chronicles dostávají speciální Switch 2 edice, ve kterých Monolith Soft slibuje 4K rozlišení v docku, 1080p v handheldovém režimu, nativních 60 FPS, přepracované cutscény a nový bonusový obsahu.
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition je už k dispozici přes eshop s tím, že Xenoblade Chronicles 2 dorazí 30. července a Xenoblade Chronicles 3 pak 3. prosince.