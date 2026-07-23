AKTUALIZOVÁNO: GSC Game World vyvrací informace o lukrativní smlouvě s Microsoftem o exkluzivitě Stalkera 2
zdroj: GSC Game World

AKTUALIZOVÁNO: GSC Game World vyvrací informace o lukrativní smlouvě s Microsoftem o exkluzivitě Stalkera 2

PC PlayStation 5 Xbox Series

23. 7. 2026 11:56 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Stalker 2: Heart of Chornobyl
Stalker 2: Heart of Chornobyl
Stalker 2: Heart of Chornobyl
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Aktualizováno:

Studio GSC Game World se ohradilo proti nedávným tvrzením, podle nichž měl Microsoft zaplatit za časovou exkluzivitu Stalkera 2 více, než činily celkové náklady na vývoj hry. Podle společnosti tato informace není pravdivá.

Oficiální stanovisko poskytnuté serveru Insider Gaming se od těchto výroků distancuje. „Nechtěli jsme na komentáře Sergije Hryhorovyče reagovat, ale pokračující mlčení by mohlo být vnímáno jako potvrzení informací, které jednoduše nejsou pravdivé,“ uvedlo studio.

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Podle společnosti Hryhorovyč nezná skutečné okolnosti dohody s Microsoftem. GSC tvrdí, že se na jednáních s obchodními partnery ani na samotném vývoji hry během celého produkčního cyklu nepodílel, a jeho vyjádření proto nepředstavují přesný obraz skutečného stavu.

„Vývoj Stalkera 2 patřil mezi nejnáročnější projekty v historii videoher. Věříme, že příběh této hry by měl stát na faktech, nikoliv na domněnkách nebo subjektivních názorech,“ uvedlo studio. Společnost zároveň poděkovala všem, kteří se na vzniku hry podíleli – hráčům, partnerům, obráncům Ukrajiny i majiteli studia Maxi Krippovi.

Právě Krippa podle GSC financoval většinu rozpočtu, čímž nepřímo vyvrací dřívější tvrzení, že hlavní finanční zátěž nesl Microsoft. Studio také připomnělo, že aktuálně dokončuje rozsáhlou aktualizaci hry a pracuje na prvním velkém příběhovém DLC.

Původní text:

Zakladatel ukrajinského studia GSC Game World Sergij Hryhorovyč prozradil zajímavé podrobnosti o financování Stalkera 2: Heart of Chornobyl. Podle jeho slov zaplatil Microsoft za časovou exkluzivitu více, než kolik stál samotný vývoj hry. V rozhovoru pro youtubera OLDBoi Hryhorovyč uvedl, že dohoda s Xboxem byla pro studio mimořádně výhodná. Zároveň tím dostáváme alespoň přibližnou předsavu, kolik Microsoft za exkluzivity do Game Passu platí.

„Dostali jsme více, než byly náklady na vývoj Stalkera 2. Hra se zaplatila ještě před svým vydáním,“ řekl. Podle něj si GSC Game World uvědomovalo, že Microsoft a Sony soupeří o exkluzivní tituly a snaží se přilákat hráče na své platformy. Právě Microsoft měl díky své finanční síle možnost investovat do her, které považoval za strategicky důležité.

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Velkou roli na začátku při jednáních údajně sehrál i úspěch prvního traileru. Hryhorovyč tvrdí, že vedení Xboxu zaujaly vysoké počty zhlédnutí, načež společnost pak reagovala velmi rychle. „Během zhruba týdne jsme měli všechny dokumenty k podpisu,“ vzpomíná.

Je dobré podotknout, že vývoj Stalkera 2 byl mimořádně dlouhý a komplikovaný. Dlouho očekávaná střílečka z černobylské zóny si prošla několikrát odklady kvůli testování, vychytávání chyb a potřebě dodatečného vývoje a nakonec taky kvůli ruské invazi na Ukrajinu, po které se musela část studia přestěhovat do Prahy.

Stalker 2 nakonec vyšel 20. listopadu 2024 na Xbox Series X/S a PC s časovou exkluzivitou. Během prvních pěti měsíců se prodalo více než tři miliony kopií a celkový počet hráčů překonal šest milionů. Na PlayStation 5 hra dorazila o rok později, 20. listopadu 2025, kdy vypršela exkluzivní dohoda s Xboxem.

zdroj: GSC Game World

Přestože Hryhorovyč nezveřejnil konkrétní částku, jeho vyjádření naznačuje, že Microsoft za exkluzivitu zaplatil více, než kolik stála samotná výroba jedné z největších ukrajinských her posledních let a pro GSC Game World byla mimořádně výhodná. 

Smarty.cz
Tagy:
černobyl survival střílečka postapokalypsa
Zdroje:
GSC Game World, OLDBoi
Hry:
Stalker 2: Heart of Chornobyl
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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