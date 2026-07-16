Xbox v nejistotě po restartu. Zaměstnanci mluví o strachu i ztrátě nenahraditelných zkušeností

Nejnovější vlna propouštění v herní divizi Microsoftu podle výpovědí zaměstnanců zanechala Xbox v atmosféře, kde se mísí nejistota, frustrace i strach z budoucnosti. Report serveru Game Developer, který vyzpovídal řadu současných i bývalých pracovníků napříč studii Bethesda, ZeniMax Online Studios nebo id Software, vykresluje obraz společnosti, kde lidé týdny nevěděli, co se bude dít, a ani po oznámení škrtů stále nemají jistotu, že je to nejhorší za nimi.
Microsoft minulý týden oznámil rozsáhlou restrukturalizaci Xboxu, při níž okamžitě zrušil zhruba 1600 pracovních míst. Dalších přibližně 1600 pozic má napříč firmou zmizet do léta příštího roku, aniž by zaměstnanci věděli, koho se budou další škrty týkat. Jeden z oslovených vývojářů situaci shrnul slovy: „Nevím, jak se kdokoliv, kdo ve Xbox Game Studios zůstal, může cítit v bezpečí, když ví, že přijde dalších 1600 škrtů. A co bude po červnu 2027? Přijdou příští rok další vlny?“
Podle svědectví zaměstnanců panovalo uvnitř firmy několik týdnů informační vakuum. Manažeři údajně sami nevěděli, co se chystá, nebo informace s podřízenými nesdíleli, takže lidem nezbývalo než spekulovat. Samotné oznámení propouštění pak probíhalo prostřednictvím krátkých videohovorů bez možnosti pokládat otázky. Ve studiu id Software se někteří zaměstnanci o schůzce dozvěděli pouhých deset minut před jejím začátkem, přičemž jen krátce nato přišli o přístup ke Slacku i firemnímu e-mailu.
Obzvlášť bolestivě zasáhly škrty právě id Software, které se ve stejném týdnu mělo soustředit na vydání rozšíření Revelations pro Doom: The Dark Ages. Přestože studio tvrdí, že má stále dostatek lidí na vývoj her i vlastního enginu id Tech, anonymní zdroje popisují výrazně jinou situaci. Podle nich odešla většina odborníků starajících se o technologické zázemí enginu, přibližně 90 procent týmu zodpovědného za umělou inteligenci a hratelnost, a dokonce i jeden z nejdéle sloužících zaměstnanců studia, který pracoval ještě s Johnem Carmackem a Johnem Romerem.
Podobné zkazky zaznívají i z dalších studií. Zaměstnanci Bethesdy upozorňují, že firma přišla o mnoho zkušených lidí, a to navzdory tomu, že vedení Xboxu opakovaně zdůrazňuje, jak důležité jsou pro ně The Elder Scrolls nebo Fallout.
Vývojáři se shodují, že největší škody nenapáchalo samotné množství lidí, s nimiž se museli rozloučit, ale zejména ztráta jejich cenných zkušeností. Mluví o staletích kolektivní moudrosti, o něž přišli během několika minut a nepůjdou jen tak nahradit.
Vývojáři ze ZeniMax Online Studios navíc varují, že propouštění specializovaných zaměstnanců může mít pro Xbox dlouhodobé, v této chvíli nedozírné následky. Moderní AAA vývoj podle nich stojí na úzce propojených týmech odborníků, které nejde jednoduše nahradit nesehranými externisty z různých koutů světa ani umělou inteligencí. Kvůli proprietárním technologiím navíc případné zaučování nováčků trvá měsíce, což návrat k normálnímu tempu vývoje dál zbrzdí.
Celkově tak report naznačuje, že největším problémem po další restrukturalizaci nebude nutně propouštění samotné, ale především nalomená důvěra v Microsoft. Mnozí zaměstnanci mají pocit, že kvalitně odvedená práce už dávno nepředstavuje jakoukoliv záruku stability. „Kvalitně odvedená práce vám v téhle společnosti práci nezachrání,“ shrnul nepříliš optimistické vyhlídky jeden z nich.