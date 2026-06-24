Xbox útočí na Hollywood. Chystá film podle Sea of Thieves, Gears of War už mají scénář

Herní divize Microsoftu prochází obdobím velkých změn. Pod vedením nové generální ředitelky Ashy Sharmy, která do čela Xboxu nastoupila s vizí přetvořit značku v největší zábavní společnost na světě, se rozjíždí bezprecedentní multimediální ofenzíva. Xbox už dávno nedominuje pouze televizním obrazovkám s ovladačem v ruce, ale čím dál agresivněji se tlačí na stříbrné plátno a streamovací platformy. Úspěch seriálového Falloutu a loňského filmu podle Minecraftu, který se stal pátým nejúspěšnějším snímkem roku, ukázal, že tudy zřejmě vede cesta.
Jak Sharma prozradila v obsáhlém rozhovoru pro magazín Entertainment Weekly u příležitosti 25. výročí Xboxu, aktuálně má Microsoft v různých fázích příprav víc než tucet filmových a seriálových adaptací.
Jedním z nejčerstvějších a zároveň nejpřekvapivějších projektů je celovečerní hraný film podle populární pirátské kratochvíle Sea of Thieves. Produkce se ujala společnost Hisako Films, kterou vlastní Destin Daniel Cretton, režisér marvelovek jako Shang-Chi nebo chystaného Spider-Mana: Zbrusu nový den. Režisér prozatím vybrán nebyl, nicméně šéf Xbox Game Studios Matt Booty naznačil, jakým směrem by se adaptace mohla ubírat. Podle něj jsou protagonisty samotné hry její komunita a silný sociální aspekt. Nejde o pevně daný příběh konkrétních postav, ale o specifický tón a atmosféru, kde si lidé ochotně pomáhají, kterou se tvůrci pokusí přenést na plátno v odlehčeném pirátském duchu.
Zkrátka ovšem nepřijdou ani fanoušci temnějších značek. Netflix chystá hraný film Gears of War, který zrežíruje David Leitch, podepsaný pod akčními hity Bullet Train či Kaskadér. Nová oficiální anotace odhalila, že budeme sledovat zrod ikonické jednotky Delta Squad, party drsných vojáků, kteří vedou beznadějnou válku o přežití proti podzemní rase locustů odhodlaných kompletně vyhladit lidstvo. Booty k tomu dodal, že jádrem celé série je bratrství a neochvějné pouto mezi spolubojovníky, což je ideální podhoubí pro silné drama.
Ve hře je navíc i možný návrat seriálu na motivy Halo. Přestože ho Paramount po dvou sériích zrušil, nedávno dorazil na Netflix, kde se umístil na předních příčkách nejsledovanějších pořadů. Microsoft proto zvažuje, že eventuálně zkusí zainvestovat do třetí řady.
Ambice na filmovém a seriálovém poli nicméně mají i svou odvrácenou stranu. Přestože Asha Sharma hovoří o tom, že skvělé hry jsou kultura a kultura je zábava, herní divize momentálně prochází velkým restartem. Zatímco v Hollywoodu Xbox slaví úspěchy, v hardwarové oblasti z prodejního hlediska dramaticky zaostává za konkurenční PS5 i Nintendem.
Interně se proto podle neoficiálních informací připravuje drsná restrukturalizace, která by mohla vyústit v propouštění stovek zaměstnanců a uzavření některých známých studií. V ohrožení jsou údajně i herní matadoři jako Double Fine, Compulsion Games nebo autoři Hellblade z Ninja Theory. Xbox se tak letos snaží balancovat na hraně mezi oslavou pětadvaceti let na trhu s vizionářskými plány na otevřený ekosystém versus zdánlivou nutností exkluzivit a hlavně tvrdou ekonomickou realitou herního průmyslu.