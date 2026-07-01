Xbox ustupuje od Projectu Fantasy. IO Interactive čekají propouštění, vývoj ale pokračuje

Dánské studio IO Interactive, které letos dokončilo bondovskou akční adventuru 007: First Light a jinak stojí za sérií Hitman, oznámilo nepříjemnou zprávu. Jeho připravovaný fantasy projekt s pracovním názvem Project Fantasy přišel o vydavatele a finanční podporu, což povede k propouštění části zaměstnanců. Vývoj hry tím ale nekončí.
Studio zveřejnilo mírně kryptické prohlášení na sociálních sítích, v němž uvedlo, že skončila spolupráce s dosud nejmenovaným externím partnerem na financování a vydání Projectu Fantasy. Přestože IO Interactive výslovně nezmínilo Microsoft, agentura Bloomberg následně potvrdila podezření, že jde právě o Xbox.
Dear gaming community,— IO Interactive (@IOInteractive) June 30, 2026
For a good while, it has been all positive news from IO Interactive. We remain humbled and honored by the response to our latest outing with a young, unproven Bond. A bold new story and a take on one of the most famous characters in entertainment, which…
„Musíme se přizpůsobit nové realitě a jejím krátkodobým důsledkům, včetně personálních rozhodnutí, která právě probíhají,“ uvedlo studio. Zároveň dodává, že chce zaměstnancům dotčeným změnami poskytnout maximální podporu a že projekt rozhodně nehodlá opustit. „Project Fantasy je hra, svět i značka, kterou máme opravdu rádi, a zůstáváme jí stoprocentně oddaní dnes i do budoucna. Tento projekt jednou spatří světlo světa.“
Project Fantasy bylo oznámeno už v roce 2023 jako online fantasy RPG. Na rozdíl od novějších her studia jej IO Interactive neplánovalo vydávat vlastními silami, ale spoléhalo na partnera, který zajistí financování i distribuci. Po odstoupení Xboxu tak nyní stojí před rozhodnutím, zda si projekt zaplatí samo, nebo začne hledat nového vydavatele.
Microsoft rozhodnutí potvrdil prostřednictvím svého mluvčího. Podle něj firma nesnižuje celkové investice do herního obsahu, ale přehodnocuje, kam budou prostředky směřovat. „Nesnižujeme celkové investice do her. Očekáváme, že do obsahu investujeme přibližně stejně jako loni. Mění se ale to, do jakých projektů investujeme a jaké typy her chceme podporovat.“
V Xboxu momentálně probíhá restrukturalizace, kterou po svém únorovém nástupu odstartovala nová generální ředitelka herní divize Asha Sharma. Podle ní je potřebný kompletní „restart“, kdy se v zákulisí mluví o propouštění, zavírání studií, rušení projektů i přehodnocování investic do různorodých externích partnerství. Project Fantasy se tak zřejmě stal jednou z prvních obětí nové strategie.
Na druhou stranu se zdá, že ne všechny rozpracované projekty financované Xboxem čeká stejný osud. Podle informací Bloombergu restrukturalizace zatím neohrozila hororovou hru OD od Hidea Kodžimy a jeho Kojima Productions, kterou Microsoft nadále plánuje vydat.
Pro IO Interactive přichází komplikace jen krátce po vydání 007 First Light. Nová bondovka během několika týdnů prodala tři miliony kopií a sbírala veskrze pozitivní ohlasy. Díky tomu má snad studio větší šanci najít nového investora, který pomůže Project Fantasy dotáhnout do zdárného konce.