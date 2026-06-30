Xbox údajně pozastavil dohody pro Game Pass. Nejspíš ale jde jen o dočasnou pauzu

Kolem Xboxu se v posledních týdnech hromadí zprávy o rozsáhlé restrukturalizaci a nyní se objevila další. Podle posledních spekulací Microsoft dočasně zastavil uzavírání nových smluv se studii, která chtěla své hry vydat v předplatném Game Pass. Neznamená to ale, že by služba končila nebo se vzdávala her od externích partnerů.
Se zprávou o nucené pauze přišel Fernando Rizo, bývalý manažer vydavatelství Raw Fury a současný partner poradenské agentury Caboodle. Ve svém podcastu The Business of Video Games uvedl, že na nedávném veletrhu v Itálii mluvil s několika vývojáři, kteří byli v pokročilých fázích jednání o zařazení svých her do Game Passu. Podle jeho slov jim ale Microsoft na poslední chvíli oznámil, že jsou jednání pozastavena.
Tím rozvířil poměrně dramatickou šuškandu o možném konci podobných dohod, ale večer své vyjádření upřesnil. Rizo zdůraznil, že nemá přístup k interním rozhodnutím Microsoftu a nechce situaci zbytečně dramatizovat, ale potvrdil, že mluvil se zástupci několika studií, kterým bylo řečeno, že se jejich dohody odkládají. Podle jeho názoru nejde o konec Game Passu, ale spíš o nástupní fázi nové šéfky Xboxu Ashy Sharmy, která si chce nejprve ujasnit dlouhodobou strategii, než se znovu rozběhnou investice do podobných partnerství.
Stejným směrem míří také informace serveru Windows Central. Jeho šéfredaktor Jez Corden tvrdí, že podle důvěryhodného zdroje Microsoft rozhodně nepřijal žádné plošné rozhodnutí přestat financovat hry třetích stran pro Game Pass. Připouští ale, že některé rozjednané smlouvy skutečně mohly být dočasně pozastaveny a odloženy. Důvodem má být probíhající reorganizace Xboxu i konec fiskálního roku, kdy se přerozdělují rozpočty.
Nedá se nicméně popřít, že Xbox momentálně prochází výraznými změnami. Po nástupu nové šéfky probíhá restart, během kterého se přehodnocuje fungování a směřování celé herní divize, jehož součástí bylo například zlevnění předplatného Game Pass Ultimate, ale také další zdražení konzolí, propouštění, revize investic a jiné úpravy plánů jednotlivých studií, z nichž některá kvůli své záchraně uvažují o odchodu z Xbox Game Studios.
Přesto zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Microsoft chtěl na Game Pass rezignovat. Naopak během letošní Xbox Games Showcase společnost opakovaně zdůrazňovala dostupnost nových her v rámci předplatného a služba zřejmě zůstává jedním z hlavních pilířů celé značky.
Otázkou spíš zůstává, jak bude Game Pass vypadat po dokončení restrukturalizace. Microsoft v posledních letech utratil desítky miliard dolarů za akvizice studií včetně Activisionu a nyní hledá cesty, jak zvýšit zisky herní divize. Nedá se proto vyloučit, že budoucí dohody s externími partnery bude uzavírat s trochu jinými podmínkami než doposud.