Xbox slibuje velké změny. Vedení přemýšlí o návratu k exkluzivitám

Microsoft, potažmo Xbox čeká zajímavé období. Do vedení herní divize dorazila nová síla v podobě Ashy Sharmy, která by ji měla vést k zářné budoucnosti. A bude to mít rozhodně těžké. Nejen fanoušci si myslí, že je konzole společnosti v paliativní péči, přičemž jejich hry častokrát končí pod očekáváními jak prodejními, tak kritickými. I proto se firma musí trochu zamyslet nad svým přístupem.
Jeden z prvních kroků nastal v půlce týdne, když přišlo zlevnění služby Game Pass. Zjevně je ale teprve první vlaštovkou, Sharma společně se svým zástupcem a ředitelem obsahu Mattem Bootym v otevřeném dopise nastínila následující kroky, z nichž vyplývá, že se Xbox snaží najít svou ztracenou identitu.
Z aktuálního Microsoft Gaming se tak název týmu mění zpět na Xbox, čímž se snaží upomenout na základy, na nichž historicky stavěli. Jejich součástí přirozeně byly i exkluzivity, od nichž už před nějakou dobou firma upustila. Sharma ve zprávě nicméně zmiňuje, že je může čekat přehodnocení přístupu k nim a s tím i změna dosavadní strategie, potažmo možný konec titulů od Xbox Game Studios na konkurenčních platformách.
Přehodnocení se nicméně týká i procesu vydávání nebo umělé inteligence. Vydávání by mohlo odkazovat především na Game Pass a dostupnost her přímo v den vydání, od něhož se možná bude pomalu upouštět, podobně jako se tomu stalo tento týden u Call of Duty. Ohledně umělé inteligence není jasné, jestli se míří spíše k jejímu četnějšímu využití, či naopak se od této strategie upouští. Vzhledem ke směru průmyslu je to ale asi relativně jasné.
Xbox si současně sype popel na hlavu za to, že dopustil úpadek značky. Inovace na konzolích se objevují pomaleji, přítomnost na PC není dostatečně silná, uživatelům dělá problém se vyznat v různých cenách a základní funkce jsou stále roztříštěné. Do toho přichází nové typy hráčů zahlcených obsahem při současné změně ekonomiky a trhu, která je globální a nesmírně kompetitivní. Velká hra tak už automaticky neznamená úspěch a častokrát se ty největší hity rodí v mysli malých týmů či dokonce sólových vývojářů.
Je proto zapotřebí se adaptovat a změnit priority. Xbox tak chce vytvořit platformu, kde si každý bude moct upravit zážitek podle svého vkusu a potřeb. Chce komunitě dát dostatečné nástroje a přístup ke hrám a přátelům, zatímco otevře svou náruč všem tvůrcům, jež bude podporovat, aby mohli oslovit publikum po celém světě.
V centru toho všeho nicméně zůstávají hráči a hráčky, a to především ti, kteří se vrací na denní bázi. Aby udrželi jejich pozornost a vůli zůstat v ekosystému Xboxu, pokusí se podniknout hned několik kroků. Vedení se chce více zaměřit na konzole a z aktuálního Xboxu Series X/S udělat kvalitní herní základ a odrazový můstek pro další generaci v podobě Projectu Helix, který povede konzolovou scénu nejen po stránce výkonu, ale také v oblasti dostupnosti, tedy s možností hrát konzolové i PC hry na jednom zařízení.
Kromě toho chtějí v Microsoftu nadále rozšiřovat portfolio populárních značek, pokračovat v partnerství se studii třetích stran, udržovat při životě rozjeté hry jako služby, podporovat komunitní tvůrce a mezitím expandovat do Číny a na další rozvíjející se trhy. Do toho zapracují na vyhledávání, personalizaci a sociálních funkcích při současných snahách udržitelně posílit pozici Game Passu. Po sérii propouštění se pak společnost zjevně znovu nebrání akvizicím.
Cesta to bude trnitá, protože už druhá generace ukazuje, kdo konzolovou scénu momentálně vede. Pokud ale tým zelených postaví hráče na piedestal a konečně se více zaměří na svou identitu, může třeba za pár let znovu sklízet úspěch jako v éře Xboxu 360.