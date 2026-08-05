Xbox se chystá pustit staré hry na PC. Zároveň pořádá oslavy, jejichž tvůrce vyhodil

Microsoft už několik let opakuje, že budoucnost Xboxu není jen jedna krabička pod televizí, ale celý ekosystém. A zdá se, že v rámci této vize chce pod vedením Ashy Sharmy udělat další krok, kdy podle uniklých dokumentů chystá možnost spouštět hry z Xboxu 360 na počítačích.
Zatímco dostáváme příslib lepší dostupnosti starších titulů, samotný Xbox mezitím prochází jedním z nejbouřlivějších období své historie. Poněkud paradoxně plánuje oslavovat a velebit minulost ve chvíli, kdy si mnozí jeho dosavadní fanoušci nejsou úplně jistí budoucností.
Podle dokumentu, který Microsoft rozeslal vývojářům a který zveřejnil server The Verge, firma pracuje na tom, aby tvůrci mohli své starší hry z Xboxu 360 zpřístupnit na tzv. „Xbox PC“ zařízeních. Tím se pravděpodobně myslí klasické počítače s aplikací Xbox, ale také PC handheldy typu ROG Xbox Ally. Podpora by se měla týkat i chystané nové generace Xboxu známé pod krycím jménem Project Helix.
Vývojáři by podle všeho měli dostat možnost jednoduše zapnout zpětnou kompatibilitu pro své starší tituly a následně rozhodnout, za jakou cenu je nabídnou, jestli je zařadí do Game Passu a jakým způsobem je budou distribuovat. Microsoft má novinku zavádět postupně v letech 2027 až 2028.
Pro hráče jde samozřejmě o dobrou zprávu, protože Xbox 360 patřil k těm vůbec nejzajímavějším generacím z hlediska vydaných her a možnost je zprovoznit na moderních zařízeních je vždy vítaná. Microsoft ostatně už dříve oznámil, že chce přinést své hry z původního Xboxu na PC, což by se mělo stát už letos v říjnu. Celý plán zapadá do širší strategie kolem příští generace konzole, která má podle dostupných informací fungovat mnohem víc jako klasický počítač.
Vedle toho má Microsoft údajně pracovat také na další zajímavé funkci – převodu fyzických her do digitální podoby. Z disků pro Xbox One a Xbox Series byste tak mohli získat digitální licence, které by byly propojené jak s uživatelským účtem, tak s konkrétním diskem, takže by bylo možné hru teoreticky předat někomu dalšímu.
Zatím ale není jasné, kdy a jestli vůbec se této funkce hráči dočkají. Původně se měla objevit v testovací podobě už v červenci a následně zamířit mezi všechny uživatele, jenže tento termín evidentně nevyšel. Microsoft zatím oficiálně žádný podobný systém nepředstavil, zároveň podle všeho koketuje s možností, že se připojí k Sony a úplně přestane vyrábět fyzické disky.
Na jedné straně firma připravuje zajímavé kroky třeba i směrem k archivaci, na straně druhé pokračuje ve zvláštním marketingovém tanci, během kterého se snaží přesvědčit fanoušky, že je všechno v pořádku. Dobrým příkladem je Xbox FanFest, šňůra komunitních akcí, která bude pokračovat i navzdory nedávným masivním propouštěním v herní divizi.
Microsoft oznámil, že FanFest zamíří po akci v Los Angeles také na Gamescom do německého Kolína nad Rýnem, následně do Tokia během Tokyo Game Show, Londýna, Mexico City, Sydney, Toronta a Seattlu. Firma ho popisuje jako „globální sérii akcí zaměřených na fanoušky, komunitu a hry, které máme rádi“. Co přesně ale návštěvníky čeká, zůstává poměrně mlhavé. Zatím není ani jasné, zda půjde o prostor pro ukázky z chystaných her, nebo spíš o oslavy značky a její historie.
Na chystané šňůře navíc můžete ucítit lehkou pachuť hořké ironie. FanFest totiž v roce 2015 vytvořil Chris Munson coby příležitost sblížit vývojáře s fanoušky a dostat je blíž i k milovaným hrám. Dlouholetý zaměstnanec Xboxu, který v něm začínal coby člen marketingového oddělení Halo: Reach, ovšem neprošel sítem v poslední vlně propouštění. „Po 15 a půl letech mě zasáhlo propouštění v Xboxu. Konec jedné éry,“ napsal tehdy na LinkedIn.
Munsonův osud tvoří zajímavou metaforu pro situaci kolem Xboxu. Značka se sice hlasitě hlásí ke své historii, komunitě a archivaci herního dědictví, ale bez váhání se zbavuje lidí, kteří toto dědictví pomáhali tvořit. Spouštět nostalgické pecky z Xboxu 360 na moderních handheldech je sice skvělá služba pro hráče, ale pokud Microsoft brzy nevymyslí jasný směr, kam se ubírat ve vývoji eventuálních pecek budoucích, bude se zřejmě houfně vzpomínat na úplně jiné platformy.