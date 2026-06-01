Xbox nakonec uhýbá. Fable se odkládá až na příští rok
zdroj: Xbox

Xbox nakonec uhýbá. Fable se odkládá až na příští rok

PC PlayStation 5 Xbox Series

1. 6. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Fable
Fable
Fable
Galerie

Ještě před pár měsíci Microsoft uklidňoval, že letošní rok bude opravdu velký a rozhodně nehodlá své největší letošní hry odkládat. Tlak a očekávání kolem Grand Theft Auto VI jsou ale astronomické a americký konglomerát se nakonec rozhodl uhnout alespoň s jedním titulem.

Nejkratší dřívko si vytáhlo studio Playground Games a jejich chystané oživení značky Fable. Na návrat do pohádkového Albionu si zájemci počkají o pár měsíců déle, konkrétně do února 2027. Přesný den vydání firma prozatím neprozradila, nicméně by měl dorazit na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

zdroj: Xbox

Oficiální odklad navazuje na spekulace z dubna, kdy některé zdroje hovořily o tom, že se projekt interně odložil. Paradoxně tato tvrzení studio přímo popřelo a fanoušky ujistilo, že míří na podzim 2026. O důvodu aktuálního posunu naopak nemůže být pochyb a s téměř maximální jistotou jím je 19. listopad, během něhož konečně vyjde vyhlížená městská akce od Rockstaru. Jako malou náplast Microsoft slibuje, že 7. června během Xbox Games Showcase ukáže další velký kus ze hry.

„Abychom mohli naplánovat náš herní kalendář během svátků způsobem, který bude fungovat nejlépe pro hráče, posouváme Fable na únor 2027, aby mohl mít zasloužený vyhrazený okamžik. Těšíme se, že hráčům nabídneme velký nový pohled na Fable i naše další tituly během Xbox Games Showcase 7. června,“ píše se v oznámení.

Fable Concept Art
Novinky
Networking podle Xboxu: Blizzard pomáhá Fable, Rare radí s hrnčířskou mlátičkou Kiln

I přes ohlášený odklad společnosti zůstává silný lineup. Pokud se spekulace potvrdí, během léta vyjde předělané Halo: Campaign Evolved, na které naváže Gears of War: E-Day, tedy další díl milované akční série, v němž se podíváme na začátek ikonické války se Locusty a který po zmíněné showcase dostane vlastní panel. Zapomínat ale nemůžeme ani na nedávno představené Call of Duty: Modern Warfare 4.

Jisté zároveň je, že některé střípky z jejich chystaných her neuvidíme pouze na show Xboxu, ale už v noci z pátku na sobotu, kdy proběhne Summer Game Fest. Na něm se jistě objeví řada velkých titulů a zase se nám trochu poodhalí herní budoucnost.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG
Zdroje:
Microsoft, Xbox
Hry:
Fable
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

O Bondovi a novém Zaklínači || Chléb & Games
O Bondovi a novém Zaklínači || Chléb & Games
Planet Zoo 2 - Oznámení
Planet Zoo 2 - Oznámení
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Oznámení
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Oznámení
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer

Nejnovější články