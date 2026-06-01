Xbox nakonec uhýbá. Fable se odkládá až na příští rok

Ještě před pár měsíci Microsoft uklidňoval, že letošní rok bude opravdu velký a rozhodně nehodlá své největší letošní hry odkládat. Tlak a očekávání kolem Grand Theft Auto VI jsou ale astronomické a americký konglomerát se nakonec rozhodl uhnout alespoň s jedním titulem.
Nejkratší dřívko si vytáhlo studio Playground Games a jejich chystané oživení značky Fable. Na návrat do pohádkového Albionu si zájemci počkají o pár měsíců déle, konkrétně do února 2027. Přesný den vydání firma prozatím neprozradila, nicméně by měl dorazit na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
Oficiální odklad navazuje na spekulace z dubna, kdy některé zdroje hovořily o tom, že se projekt interně odložil. Paradoxně tato tvrzení studio přímo popřelo a fanoušky ujistilo, že míří na podzim 2026. O důvodu aktuálního posunu naopak nemůže být pochyb a s téměř maximální jistotou jím je 19. listopad, během něhož konečně vyjde vyhlížená městská akce od Rockstaru. Jako malou náplast Microsoft slibuje, že 7. června během Xbox Games Showcase ukáže další velký kus ze hry.
„Abychom mohli naplánovat náš herní kalendář během svátků způsobem, který bude fungovat nejlépe pro hráče, posouváme Fable na únor 2027, aby mohl mít zasloužený vyhrazený okamžik. Těšíme se, že hráčům nabídneme velký nový pohled na Fable i naše další tituly během Xbox Games Showcase 7. června,“ píše se v oznámení.
I přes ohlášený odklad společnosti zůstává silný lineup. Pokud se spekulace potvrdí, během léta vyjde předělané Halo: Campaign Evolved, na které naváže Gears of War: E-Day, tedy další díl milované akční série, v němž se podíváme na začátek ikonické války se Locusty a který po zmíněné showcase dostane vlastní panel. Zapomínat ale nemůžeme ani na nedávno představené Call of Duty: Modern Warfare 4.
Jisté zároveň je, že některé střípky z jejich chystaných her neuvidíme pouze na show Xboxu, ale už v noci z pátku na sobotu, kdy proběhne Summer Game Fest. Na něm se jistě objeví řada velkých titulů a zase se nám trochu poodhalí herní budoucnost.