Xbox láká na novinky od partnerů. Konečně znovu ukáže Stranger Than Heaven
zdroj: Ryu ga Gotoku

PC PlayStation 5 Xbox Series

24. 3. 2026 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Microsoft na tento týden připravuje další ze svých komornějších streamů a tentokrát se zdá, že by Xbox Partner Preview mohl stát za pozornost. Ve čtvrtek 26. března od 18:00 našeho času se během zhruba půlhodinové prezentace představí několik zajímavých projektů třetích stran, včetně dlouho neviděné novinky od japonského studia Ryu Ga Gotoku.

Stranger Than Heaven
Novinky
Řeč je o Stranger Than Heaven, které se poprvé ukázalo ještě pod pracovním názvem Project Century před dvěma lety. Loni se připomnělo na Summer Game Festu, podle dosavadních ukázek půjde o akční adventuru z pohledu třetí osoby s bojem v reálném čase, zasazenou do Ósaky v různých časových liniích včetně let 1915 a 1943.

Vedle toho Microsoft láká i na další známá jména, ukázat by se měl třeba Stalker 2: Heart of Chornobyl od ukrajinského studia GSC Game World, který by po dvou letech od vydání potenciálně mohl ukázat dodatečný obsah. Dojde ale i na chystané akční sci-fi RPG v podobě The Expanse: Osiris Reborn od ruských Owlcat Games.

Xbox Partner Preview tradičně sází na svižné tempo a rychlé střídání trailerů bez přemíry omáčky, takže se dá počítat i s několika překvapeními. Microsoft slibuje světové premiéry, nová oznámení i informace o hrách, které rovnou v den vydání zamíří do předplatného Game Pass. Stream ve čtvrtek poběží na YouTube a Twitchi.

Smarty.cz
Tagy:
vesmír Japonsko černobyl akční sci-fi RPG survival střílečka seriály postapokalypsa STALKER (série) Xbox Partner Preview
Zdroje:
Microsoft
Hry:
Stalker 2: Heart of Chornobyl Stranger Than Heaven The Expanse: Osiris Reborn
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Nejnovější články