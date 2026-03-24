Xbox láká na novinky od partnerů. Konečně znovu ukáže Stranger Than Heaven

Microsoft na tento týden připravuje další ze svých komornějších streamů a tentokrát se zdá, že by Xbox Partner Preview mohl stát za pozornost. Ve čtvrtek 26. března od 18:00 našeho času se během zhruba půlhodinové prezentace představí několik zajímavých projektů třetích stran, včetně dlouho neviděné novinky od japonského studia Ryu Ga Gotoku.
Řeč je o Stranger Than Heaven, které se poprvé ukázalo ještě pod pracovním názvem Project Century před dvěma lety. Loni se připomnělo na Summer Game Festu, podle dosavadních ukázek půjde o akční adventuru z pohledu třetí osoby s bojem v reálném čase, zasazenou do Ósaky v různých časových liniích včetně let 1915 a 1943.
Vedle toho Microsoft láká i na další známá jména, ukázat by se měl třeba Stalker 2: Heart of Chornobyl od ukrajinského studia GSC Game World, který by po dvou letech od vydání potenciálně mohl ukázat dodatečný obsah. Dojde ale i na chystané akční sci-fi RPG v podobě The Expanse: Osiris Reborn od ruských Owlcat Games.
Xbox Partner Preview tradičně sází na svižné tempo a rychlé střídání trailerů bez přemíry omáčky, takže se dá počítat i s několika překvapeními. Microsoft slibuje světové premiéry, nová oznámení i informace o hrách, které rovnou v den vydání zamíří do předplatného Game Pass. Stream ve čtvrtek poběží na YouTube a Twitchi.