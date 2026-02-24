„Xbox je v paliativní péči a nová šéfka jej má úplně uspat,“ říká tvůrce konzole

Odchod Phila Spencera a rezignace Sarah Bond o víkendu zatřásly herním světem. Novou šéfkou Xbox pod hlavičkou Microsoft se stala šéfka AI divize Asha Sharma – a právě to některé veterány znepokojuje. Jedním z nich je Seamus Blackley, často označovaný za otce Xboxu. Znát ho můžete jako programátora her System Shock, Terra Nova anebo Flight Unlimited. Hlavně se podílel na tvorbě prvního Microsoftu.
V rozhovoru pro GamesBeat bez obalu naznačil, že podle něj Xbox čeká postupný smrt v palitaivní péči. „Xbox je, stejně jako jiné byznysy mimo AI, v procesu postupného utlumování. Neříkají to tak, ale to se děje,“ uvedl. „Očekávám, že Asha Sharma bude v roli paliativního lékaře, který Xbox něžně uvede ke spánku.“ Jinými slovy – podle Blackleyho je jejím úkolem značku spíš důstojně ukončit než znovu nakopnout.
Blackley argumentuje tím, že generální ředitel Microsoftu Satya Nadella vsadil obrovské prostředky i reputaci na umělou inteligenci. Podle něj je dnes Microsoft primárně AI firmou a vše ostatní – včetně her – bude postupně podřízeno této strategii. „Existuje přesvědčení, že AI pohltí hry stejně jako všechno ostatní,“ řekl.
Zároveň zdůraznil, že nemá žádný přímý vhled do současného vedení. Microsoft opustil už v roce 2002 a dnes působí jako šéf technologického startupu. Jeho slova jsou tedy názor, nikoli informace insidera. Je však skeptický – bylo by podle něj překvapivé, kdyby Microsoft do čela herní divize postavil někoho hluboce zakořeněného v herní kultuře, když je hlavní prioritou firmy AI, což lze vidět i na Sharmině zkušenostech právě z divize umělé inteligence. „To by bylo v přímém konfliktu s tím, kam se Microsoft jako celek ubírá,“ tvrdí.
Je příliš brzy na to, aby bylo možné hodnotit, jak se situace vyvine. Možná se Xbox skutečně dočká nové, silné generace konzole a návratu k jasné identitě. Možná se herní divize ještě víc propojí s širší strategií zaměřenou na služby a umělou inteligenci. Odchod Spencera uzavírá jednu éru. Ať už bude další kapitola Xboxu jakákoli, bude výrazně jiná než ta předchozí.