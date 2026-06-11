Xbox čekají další škrty. Nová šéfka chystá restart celé divize

Necelý měsíc po nástupu nové generální ředitelky Xboxu Ashy Sharmy se začínají objevovat první konkrétní obrysy její strategie. Podle informací agentury Bloomberg čeká herní divizi Microsoftu v červenci další vlna propouštění, kterou mají doprovodit výrazné škrty v marketingových rozpočtech i dalších částech firmy. Sama Sharma zároveň zaměstnancům interně rozeslala zprávu, kde otevřeně přiznává, že současný stav Xboxu není dlouhodobě udržitelný.
Mračna se nad herní divizí Microsoftu stahují jen pár dní po letošní Xbox Games Showcase, která měla demonstrovat sílu značky a budoucí nabídku exkluzivních her. V zákulisí se ale podle zdrojů Bloombergu řeší mnohem méně optimistická témata. Rozsah chystaného propouštění má být podle informací serveru „významný“, byť konkrétní čísla zatím ani nenaznačuje.
Sharma ve svém memorandu zaměstnancům zdůrazňuje, že firma nesmí před svými problémy zavírat oči. „Neuspějeme tím, že budeme skrývat nepříjemné pravdy, ani tím, že budeme dělat stejné věci a očekávat jiné výsledky,“ uvedla. Dokument popisuje pět základních problémů, se kterými se Xbox podle ní aktuálně potýká. Mezi nimi figuruje pokračující pokles příjmů, komplikace spojené s výrobou hardwaru nebo potřeba přehodnotit rozsah studií a projektů, které společnost financuje.
Právě rozrůstání interních týmů považuje Sharma za jednu z oblastí, kde se firma dostala do slepé uličky. Xbox v posledních letech masivně investoval do akvizic a budování vlastního portfolia, aby dokázal zásobovat Game Pass i další platformy dostatkem obsahu. Jenže podle nové šéfky se společnost postupně příliš rozkročila.
„Rozšířili jsme síť studií ve chvíli, kdy jsme potřebovali dostatek obsahu pro více strategií napříč předplatným, streamováním a zařízeními. Nakonec jsme se ale dostali do situace, kdy jsme příliš roztažení mezi měnícími se prioritami a stále dostupnějším obsahem na trhu,“ vysvětluje Sharma. Zároveň přiznává, že některé klíčové značky Xboxu nedostaly dostatečné prostředky, aby mohly naplno využít svůj potenciál.
Další komplikace představuje hardware. Podle dostupných informací Microsoft od loňského podzimu platí za úložné komponenty do konzolí zhruba dvojnásobek původních nákladů. U příští generace hardwaru, která má interně nést označení Project Helix, se mají náklady dokonce zvýšit až na pětinásobek současných cen. Na problémy s dostupností úložišť nedávno upozornil také nový šéf strategie Xboxu Matthew Ball, který varoval, že problémy v dodavatelském řetězci komplikují plány na další generaci konzolí.
Spekulace se objevují i kolem budoucnosti jednotlivých studií. Server The Verge s odvoláním na své zdroje uvádí, že plánované škrty mohou vyústit v další reorganizaci interních týmů nebo dokonce uzavření některých studií. Xbox už v minulých letech vlnou propouštění prošel, za časů Phila Spencera skončilo například studio The Initiative, které pracovalo na rebootu série Perfect Dark.
Zajímavé jsou také zákulisní informace týkající se vztahů se Sony. Bloomberg tvrdí, že Sharma údajně na poslední chvíli stáhla trailer na Halo: Campaign Evolved ze State of Play. Někteří fanoušci si už dříve všimli, že předchozí ukázka hry obsahovala upozornění, že byly záběry pořízené na PS5 Pro, přičemž se už dříve počítalo i s vydáním na konkurenční konzoli.
Podle stejného zdroje se nová šéfka Xboxu krátce po svém nástupu také rozhodla zastavit vývoj portu Gears of War: E-Day na PlayStation 5. Microsoft se tak po krátkém multiplatformním období zřejmě přikloní zpět k exkluzivitám, byť Sharma zdůrazňuje, že budoucí hry a jejich platformy hodlá posuzovat případ od případu.
Toto směřování ale vyvolává otázky – zatímco část komunity návrat k exkluzivitám vítá, kritici upozorňují, že jde spíše o reakci na hlasité názory na sociálních sítích než na realitu trhu. V době, kdy PlayStation disponuje výrazně větší uživatelskou základnou než Xbox, totiž omezení dostupnosti vlastních značek může znamenat spíš ztrátu potenciálních zákazníků než posílení pozice platformy.