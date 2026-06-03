Wolverine ukazuje v záběrech z hraní krev... spoustu krve

Naštvaný skrček se ukázal v rozsáhlé ukázce plné záběrů z hraní během State of Play. Insomniac zároveň odhalil první detaily o příběhu a soubojovém systému. Nový trailer (ke zhlédnutí výše) potvrzuje, že půjde o brutální akční adventuru zaměřenou na Logana alias Wolverina. Příběh se točí kolem pronásledovaných mutantů, které loví kybernetická žoldácká organizace Reavers. Ti pracují pro Bolivara Traska, průmyslníka, který stvořil antimutantí zbraně Sentinely a který je posedlý nadřazeností lidí nad mutanty.
Důležitou roli bude hrát také Wolverinova láska Jean Grey, která zde vystupuje jako jedna z vůdčích osobností mutantího odboje. Logan se navíc připojí k jednotce Team X, která představuje poslední obrannou linii mutantů proti Traskovým silám.
Po herní stránce nabídne Wolverine kombinaci tichého přístupu a extrémně agresivního, krvavého a brutálního boje, jak jsme ostatně od Insomniaců zvyklí třeba ze Spider-Mana. Logan může nepřátele přepadávat ze zálohy, likvidovat je pomocí drápů nebo využívat speciální útoky. Úspěšné údery plní ukazatel hněvu, který posiluje schopnosti a umožňuje aktivovat Loganovu super rychlou regeneraci. Na nejvyšší úrovni pak hněv spouští monochromatickou řež ve stylu komiksů Black, White, and Blood s výraznými šarlatovými odstíny krve.
Destrukce kostýmu, zásahy a regenerace Wolverinova těla, krvavé spršky a rozřezávání protivníků vypadají úchvatně! Jde vidět, že se Insomniac tkání a orgánů nebojí.
Trailer ukázal také několik velkých akčních sekvencí, včetně motocyklové honičky po dálnici, během níž Wolverine rozřezává vozidla a ničí pneumatiky. Poslední záběry traileru naznačují návrat Sabertootha, jednoho z nejslavnějších Wolverinových protivníků. Insomniac zároveň slibuje, že během následujících měsíců odhalí další postavy, frakce i nové soubojové mechanismy.
Insomniac zároveň potvrzuje rozsáhlou podporu přístupnosti. Hra při vydání nabídne řadu funkcí pro hráče s motorickým, sluchovým, zrakovým i kognitivním omezením. Součástí oznámení jsou i předobjednávkové bonusy. Základní verze nabídne klasický hnědo-žlutý kostým Wolverina, speciální Reflective Claws, dodatečný dovedností bod a sadu PlayStation avatarů. Digitální Deluxe Edition pak přidá pět exkluzivních kostýmů, pět sad drápů a další body do schopností. Vývojáři zdůrazňují, že většina kosmetických variant půjde odemknout i běžným hraním, exkluzivní zůstanou jen některé bonusové předměty.
Hra dorazí exkluzivně na PlayStation 5 už 15. září.