Wolverine bude pořádně zuřit. Postaví se proti němu i nebezpečný klan nindžů

Wolverine skutečně nebude hrou pro děti. Naštvaný skrček už má dost všech, kteří využívají jeho zvířecí instinkty ve svůj prospěch, proto rozpoutá pořádně krvavý chaos, kdy jeho hlavu uklidní snad jen Jean Grey. Nebude se to ale dít často.
Insomniac během Comic-Conu v San Diegu odhalil několik dalších informací ohledně své chystané hry a předvedl novou ukázku. Tentokrát slouženou primárně z filmečků, které rámují zdejší příběh, během něhož potkáte řadu známých postav. Trailer si z nich tentokrát vybírá zástupce organizace The Hand, která patří mezi jednu ze zdejších záporných frakcí.
Pokud nejste komiksy políbení, jde o uskupení nebezpečných nindžů se sídlem v Japonsku, ale své nenechavé ruce stejně vztahuje po celém světě. Do země vycházejícího slunce se ale zjevně podíváme i ve hře, kde narazíme i na jednu z Loganových nemesis, Lady Deathstrike. A jak fanoušci správně tuší, Wolverine má s organizací bohatou historii.
Žádný blockbusterový výjev se pak přirozeně neobejde bez kvalitního zvukového doprovodu, který jednotlivé momenty povýší. Během Comic-Conu se tak konečně odhalilo, že skladatelem hudby je David Fleming, jenž se podílel třeba na hudbě pro seriálové The Last of Us. Na streamovacích platformách si můžete pustit už první ukázku, přičemž kompletní soundtrack vyjde 28. srpna.
Zájemci se současně mohou pustit do četby komiksového sešitu, v němž najdete události vedoucí k příběhu ve hře. Napsal ho vedoucí narativního oddělení Walt Williams, jehož v pozici ilustrátora doplnil Luke Ross a Iban Coello s jeho obálkou.
Všechny události zažijete na vlastní kůži 15. září, kdy Wolverine vyjde na konzolích PlayStation 5. Digitálně si můžete předobjednat základní i deluxe edici, kde najdete bonusy v podobě několika alternativních kostýmů, drápů a bodů techniky. Při koupi fyzické verze se pak nemusíte strachovat, protože v ní najdete disk, nikoliv jen kód na stažení.