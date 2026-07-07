Wolfenstein 3 a seriál z produkce Amazonu. Zabijáka nacistů čeká velká budoucnost
zdroj: tisková zpráva

Wolfenstein 3 a seriál z produkce Amazonu. Zabijáka nacistů čeká velká budoucnost

PlayStation 4 PC PlayStation 3 Xbox 360 Xbox One

7. 7. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

S masivním propouštěním v Xboxu teď budeme slýchávat o osudech značek pod správou Microsoftu a jedním z nich je další pokračování krvavého tance B.J. Blazkowicze ve třetím Wolfensteinovi. Z úniků víme, že se chystá minimálně další hra, vedle toho ale přibude i televizní seriál zasazený do stejného univerza.

O pokračování se spekuluje už delší dobu. Studio MachineGames po vydání Indiany Jonese naznačilo, že se chce k sérii vrátit a dokončit současnou trilogii. Nové informace teď zveřejnil novinář Jez Corden ze serveru Windows Central. Podle jeho zdrojů má údajně vznikat televizní seriál pro Amazon MGM Studios, na kterém se mají podílet producenti úspěšné adaptace Fallout. A já si myslím, že Alan Ritchson by mohl dostat další roli, která mu je jako šitá na míru.

Wolfenstein II: The New Colossus
Novinky
Ukrajinská sirota po boku Blazkowicze. Casting naznačuje detaily dalšího Wolfensteina

Informace zároveň zapadají do nové strategie Xboxu, kterou představila šéfka divize Asha Sharma. Ta opakovaně mluví o budování značek napříč různými médii, tedy nejen ve hrách, ale také ve filmech a televizních seriálech.

Pokud se však spekulace ukážou jako pravdivé, čeká B.J. Blazkowicze návrat ve velkém stylu. Z dřívějška víme, že příběh má představit postavu Sofiye, malé ukrajinské siroty, která bude Blazkowicze provázet. Sofiya má být poznamenaná válkou, nedůvěřivá, ale zároveň silná a odhodlaná přeživší. Vedle nové hry by se sveřepý blonďák poprvé mohl stát také hlavní hvězdou televizního seriálu, který by navázal na rostoucí úspěch adaptací videoherních značek.

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Tagy:
alternativní historie Wolfenstein (série)
Zdroje:
Windows Central, MachineGames
Hry:
Wolfenstein: The New Order
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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