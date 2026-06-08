Wielders of the Essence dorazí v listopadu. Svět Songs of Conquest zkouší další žánr

Vydavatel Coffee Stain Publishing a vývojářské studio Lavapotion během letošní PC Gaming Show oznámili datum vydání spin-offu ze světa své úspěšné tahovky Songs of Conquest. Wielders of the Essence s automatickými souboji, zprofanovaných ve Vampire Survivors, dorazí 5. listopadu na PC. Už teď se navíc můžete pustit do dema.
Novinka využívá stejný svět a grafickou stylizaci jako tahová strategie Songs of Conquest, tentokrát ale sází na zcela odlišnou hratelnost. Místo budování armád a dobyvačných výprav vás tak čekají opakované pokusy ve znamení bullet heaven v kombinaci s postupnou výstavbou základny mezi běhy.
Během jednotlivých výprav se vydáte na procedurálně generované mapy, kde budete čelit vlnám nepřátel. Každý pokus končí buď vítězstvím, nebo smrtí, přičemž nasbírané suroviny poslouží k rozšiřování domovské základny. Každá nová budova odemyká další možnosti, od nových schopností a kouzel až po mocné Wieldery, díky kterým snáze obstojíte v příštích pokusech.
Od prvotního únorového dema prošla hra řadou úprav. Tvůrci postupně přidali nové tretky a magické schopnosti, které rozšiřují možnosti tvorby různorodějších buildů. Připravují také speciální superschopnosti s výrazným dopadem na herní styl, integraci s chatem na Twitchi, díky níž budou diváci moci hlasovat o buildu během streamů, a zapracovali třeba taky na přehlednějších statistikách po dokončení běhu i na celkovém audiovizuálním zpracování.
Podle studia Lavapotion si hru od zveřejnění dema do seznamu přání přidalo přes 25 tisíc lidí, na vývoji přitom prý nadále úzce spolupracuje s komunitou. Mnoho změn tak měla podnítit právě zpětná vazba.
„Wielders of the Essence jsou pro nás vzrušující novou výpravou. Vzali jsme zavedený svět Songs of Conquest a zasadili ho do úplně jiného žánru,“ uvedl zástupce studia Lavapotion vystupující pod přezdívkou Lord Querkius. Podle něj chce tým nabídnout nejen nový pohled na známý svět Aerboru, ale zároveň oslovit i publikum, které baví podobně laděné roguelite tituly.
Pokud tedy vše půjde podle plánu, Wielders of the Essence vyjde na Steamu 5. listopadu 2026. Do té doby zůstává k dispozici hratelná ukázka, která nabízí první ochutnávku neobvyklého spojení fantasy světa Songs of Conquest s rychlou akcí a dlouhodobou progresí.