Wielders of the Essence dorazí v listopadu. Svět Songs of Conquest zkouší další žánr
zdroj: Lavapotion

Wielders of the Essence dorazí v listopadu. Svět Songs of Conquest zkouší další žánr

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8. 6. 2026 0:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Wielders of the Essence
Wielders of the Essence
Wielders of the Essence
Galerie

Vydavatel Coffee Stain Publishing a vývojářské studio Lavapotion během letošní PC Gaming Show oznámili datum vydání spin-offu ze světa své úspěšné tahovky Songs of ConquestWielders of the Essence s automatickými souboji, zprofanovaných ve Vampire Survivors, dorazí 5. listopadu na PC. Už teď se navíc můžete pustit do dema.

Novinka využívá stejný svět a grafickou stylizaci jako tahová strategie Songs of Conquest, tentokrát ale sází na zcela odlišnou hratelnost. Místo budování armád a dobyvačných výprav vás tak čekají opakované pokusy ve znamení bullet heaven v kombinaci s postupnou výstavbou základny mezi běhy.

zdroj: Lavapotion

Během jednotlivých výprav se vydáte na procedurálně generované mapy, kde budete čelit vlnám nepřátel. Každý pokus končí buď vítězstvím, nebo smrtí, přičemž nasbírané suroviny poslouží k rozšiřování domovské základny. Každá nová budova odemyká další možnosti, od nových schopností a kouzel až po mocné Wieldery, díky kterým snáze obstojíte v příštích pokusech.

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Od prvotního únorového dema prošla hra řadou úprav. Tvůrci postupně přidali nové tretky a magické schopnosti, které rozšiřují možnosti tvorby různorodějších buildů. Připravují také speciální superschopnosti s výrazným dopadem na herní styl, integraci s chatem na Twitchi, díky níž budou diváci moci hlasovat o buildu během streamů, a zapracovali třeba taky na přehlednějších statistikách po dokončení běhu i na celkovém audiovizuálním zpracování.

Podle studia Lavapotion si hru od zveřejnění dema do seznamu přání přidalo přes 25 tisíc lidí, na vývoji přitom prý nadále úzce spolupracuje s komunitou. Mnoho změn tak měla podnítit právě zpětná vazba.

„Wielders of the Essence jsou pro nás vzrušující novou výpravou. Vzali jsme zavedený svět Songs of Conquest a zasadili ho do úplně jiného žánru,“ uvedl zástupce studia Lavapotion vystupující pod přezdívkou Lord Querkius. Podle něj chce tým nabídnout nejen nový pohled na známý svět Aerboru, ale zároveň oslovit i publikum, které baví podobně laděné roguelite tituly.

Wielders of the Essence zdroj: Lavapotion

Pokud tedy vše půjde podle plánu, Wielders of the Essence vyjde na Steamu 5. listopadu 2026. Do té doby zůstává k dispozici hratelná ukázka, která nabízí první ochutnávku neobvyklého spojení fantasy světa Songs of Conquest s rychlou akcí a dlouhodobou progresí.

Smarty.cz
Tagy:
retro fantasy pixel art automat magie survivors
Zdroje:
Coffee Stain Studios, Lavapotion
Hry:
Wielders of the Essence
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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