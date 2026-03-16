Warneři znovu propouští. Tentokrát to odnáší tým podepsaný pod Gotham Knights

Warner Bros. čeká nové a náročné období, jelikož se odvážní filmoví i herní „střelci“ budou stěhovat pod křídla Paramountu. Je více než jisté, že změny kvůli nevyhnutelné reorganizaci nepotěší řadu aktuálních zaměstnanců a odnese to i videoherní větev, která ještě v únoru lákala na návrat velkých značek. Vypadá to ale, že některé lidi ze studia Warner Bros. Montréal to vlastně už ani zajímat nemusí.
Celek podle všeho potkalo propouštění dosud nespecifikovaného množství lidí. Několik zaměstnanců v pátek na svém LinkedInu uvedlo, že přišli o práci. Změny se týkaly řady oblastí, včetně scenáristického, designérského i produkčního týmu. Samotné studio nicméně zatím oficiálně nic nepotvrdilo.
Tým byl jedním z hlavních článků videoherní páteře, který pracoval například na velice průměrné městské akci Gotham Knights, ale také na Batman: Arkham Origins. Taktéž šlo o partu, která společně s Monolithem vyvíjela zrušenou Wonder Woman, která nakonec loni Monolithu zlomila vaz.
Podobné změny by nicméně víceméně potvrdily slova řady analytiků i samotného Teda Sarandose, generálního ředitele Netflixu, kteří predikovali, že velké utrácení nového majitele bude znamenat značné snížení nákladů napříč celou firmou. Právě videoherní větev pak má být ve velkém nebezpečí, kdy se další změny nejspíše dotknout všech, včetně Rocksteady, Avalanche Software, Portkey Games či NetherRealm Studios.
Na druhé straně je pravdou, že videoherní větev společnosti už dlouhodobě stagnuje a přináší ji řadu vrásek. Suicide Squad: Kill the Justice League nesmírně zklamalo po kvalitativní i finanční stránce, zrušilo se rozšíření pro Hogwarts Legacy, vypnuly se servery bojovky MultiVersus a finanční tok segmetu Studios, kam patří i herní divize, zaznamenal loni meziroční pokles 14 %. Nejbližší želízko v ohni pak mají Warneři v plánu na květen, kdy se v kinech objeví filmový Mortal Kombat II.