Warneři znovu propouští. Tentokrát to odnáší tým podepsaný pod Gotham Knights
zdroj: Vlastní foto autora

16. 3. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Warner Bros. čeká nové a náročné období, jelikož se odvážní filmoví i herní „střelci“ budou stěhovat pod křídla Paramountu. Je více než jisté, že změny kvůli nevyhnutelné reorganizaci nepotěší řadu aktuálních zaměstnanců a odnese to i videoherní větev, která ještě v únoru lákala na návrat velkých značek. Vypadá to ale, že některé lidi ze studia Warner Bros. Montréal to vlastně už ani zajímat nemusí.

zdroj: Foto: Warner Bros

Celek podle všeho potkalo propouštění dosud nespecifikovaného množství lidí. Několik zaměstnanců v pátek na svém LinkedInu uvedlo, že přišli o práci. Změny se týkaly řady oblastí, včetně scenáristického, designérského i produkčního týmu. Samotné studio nicméně zatím oficiálně nic nepotvrdilo.

Tým byl jedním z hlavních článků videoherní páteře, který pracoval například na velice průměrné městské akci Gotham Knights, ale také na Batman: Arkham Origins. Taktéž šlo o partu, která společně s Monolithem vyvíjela zrušenou Wonder Woman, která nakonec loni Monolithu zlomila vaz.

Warneři lákají na další dva roky. Chystají návrat velkých značek

Podobné změny by nicméně víceméně potvrdily slova řady analytiků i samotného Teda Sarandose, generálního ředitele Netflixu, kteří predikovali, že velké utrácení nového majitele bude znamenat značné snížení nákladů napříč celou firmou. Právě videoherní větev pak má být ve velkém nebezpečí, kdy se další změny nejspíše dotknout všech, včetně Rocksteady, Avalanche Software, Portkey Games či NetherRealm Studios.

Na druhé straně je pravdou, že videoherní větev společnosti už dlouhodobě stagnuje a přináší ji řadu vrásek. Suicide Squad: Kill the Justice League nesmírně zklamalo po kvalitativní i finanční stránce, zrušilo se rozšíření pro Hogwarts Legacy, vypnuly se servery bojovky MultiVersus a finanční tok segmetu Studios, kam patří i herní divize, zaznamenal loni meziroční pokles 14 %. Nejbližší želízko v ohni pak mají Warneři v plánu na květen, kdy se v kinech objeví filmový Mortal Kombat II.

Eurogamer, Gamesindustry.biz, Warner Bros.
Batman: Arkham Origins Suicide Squad: Kill The Justice League Gotham Knights Hogwarts Legacy MultiVersus Wonder Woman
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Doporučená videa

Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení

