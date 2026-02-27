Warneři lákají na další dva roky. Chystají návrat velkých značek
zdroj: Foto: Rocksteady

Warneři lákají na další dva roky. Chystají návrat velkých značek

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

27. 2. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy_20230205180658
Galerie

Herní divize Warner Bros. sice spadá mezi nejhamižnější korporace videoherní scény, pod svou hlavičkou nicméně skrývá hned několik velkých značek, které si další život zaslouží. Větev je nicméně momentálně spíše v útlumu, což nakonec potvrdili i vedoucí celého Warner Bros. Discovery David Zaslav a JB Perrette.

Při hovoru k finančním výsledkům za poslední čtvrtletí minulého roku Perrette přiznal, že rok 2025 byl potřebným resetem poté, co divize až příliš roztáhla křídla a snažila se přinést „moc velkou porci značek pro příliš široké publikum“. K neúspěchu přispěla třeba bojovka MultiVersus, podměrečné Suicide Squad: Kill the Justice League i poměrně zbytečný famfrpálový spin-off Harry Potter: Quidditch Champions, na nějž si dost možná nikdo už ani nevzpomene.

I proto se letos dočkáme „jen“ dvou významnějších her. Ambicióznějším polínkem v ohni je LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, který se pokusí vnést svěží vítr do vod rodinných adventur na základech dánské stavebnice. Druhým je potom postupný start mobilní strategie Game of Thrones: Dragonfire.

<span>Na novou hru od Rocksteady jsme čekali skoro devět let a to, co jsme dostali, nás mírně řečeno nenadchlo. Proč se Suicide Squad svou kvalitou ani omylem neblíží arkhamské trilogii si ukážeme v dnešním vysílání.</span> zdroj: vlastní video redakce

Jinak si ale týmy WB Games berou potřebný čas na to, aby v následujících letech mohly zpátky přivést největší značky. Perrette konkrétně zmínil roky 2027 a 2028, kdy se do hry vrátí oblíbené série. Nejmenoval sice žádné konkrétní tituly, ale na mysl rozhodně přichází pokračování Hogwarts Legacy, další Mortal Kombat, ale třeba taky konečně pořádný a plnohodnotný návrat do světa Batman Arkham.

Je nicméně otázkou, jestli plány divize neotřese dnešní velká změna budoucího směřování. Hovor k finančním výsledkům se totiž uskutečnil předtím, než se ukázalo, že Netflix couvá z domluveného nákupu Warnerů. Do hry se tak vrací Paramount, který za moloch zaplatí 31 dolarů za akcii, přestože reálná hodnota společnosti je o poznání nižší.

Netflix
Byznys
Netflix: „Herní divize Warner Bros. je zanedbatelná“

„Věříme, že bychom byli silnými správci ikonických značek Warner Bros. a že by naše dohoda posílila zábavní průmysl, přičemž by zachovala i vytvořila více pracovních míst v oblasti produkce v USA. Nicméně transakce byla vždy jen příjemným bonusem za správnou cenu, nikoliv nutností za jakoukoli cenu,“ napsal streamovací gigant v prohlášení, proč od obchodu upustil.

Pokud se tedy znovu nestane něco nečekaného, novým majitelem Warnerů se stane David Ellison, který Netflixu bude muset zaplatit odstupné ve výši 2,8 miliard dolarů kvůli zrušené předchozí dohodě. Paramount navíc získá kompletní Warner Bros., což může ještě povážlivě zamíchat kartami ve videoherní divizi. Nakonec však změna může být i k lepšímu, protože Netflix se v minulosti k herní větvi vyjádřil ve smyslu, že je zanedbatelná.

Smarty.cz
Tagy:
lego Harry Potter batman akční fantasy Warner Brothers adventura free-to-play bojovka Paramount otevřený svět DC Comics komiksové postavy famfrpál kouzelníci rodinná hra Warner Bros.
Zdroje:
Variety, Warner Bros.
Hry:
Suicide Squad: Kill The Justice League Hogwarts Legacy MultiVersus Harry Potter: Quidditch Champions Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive

Nejnovější články