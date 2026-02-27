Warneři lákají na další dva roky. Chystají návrat velkých značek

Herní divize Warner Bros. sice spadá mezi nejhamižnější korporace videoherní scény, pod svou hlavičkou nicméně skrývá hned několik velkých značek, které si další život zaslouží. Větev je nicméně momentálně spíše v útlumu, což nakonec potvrdili i vedoucí celého Warner Bros. Discovery David Zaslav a JB Perrette.
Při hovoru k finančním výsledkům za poslední čtvrtletí minulého roku Perrette přiznal, že rok 2025 byl potřebným resetem poté, co divize až příliš roztáhla křídla a snažila se přinést „moc velkou porci značek pro příliš široké publikum“. K neúspěchu přispěla třeba bojovka MultiVersus, podměrečné Suicide Squad: Kill the Justice League i poměrně zbytečný famfrpálový spin-off Harry Potter: Quidditch Champions, na nějž si dost možná nikdo už ani nevzpomene.
I proto se letos dočkáme „jen“ dvou významnějších her. Ambicióznějším polínkem v ohni je LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, který se pokusí vnést svěží vítr do vod rodinných adventur na základech dánské stavebnice. Druhým je potom postupný start mobilní strategie Game of Thrones: Dragonfire.
Jinak si ale týmy WB Games berou potřebný čas na to, aby v následujících letech mohly zpátky přivést největší značky. Perrette konkrétně zmínil roky 2027 a 2028, kdy se do hry vrátí oblíbené série. Nejmenoval sice žádné konkrétní tituly, ale na mysl rozhodně přichází pokračování Hogwarts Legacy, další Mortal Kombat, ale třeba taky konečně pořádný a plnohodnotný návrat do světa Batman Arkham.
Je nicméně otázkou, jestli plány divize neotřese dnešní velká změna budoucího směřování. Hovor k finančním výsledkům se totiž uskutečnil předtím, než se ukázalo, že Netflix couvá z domluveného nákupu Warnerů. Do hry se tak vrací Paramount, který za moloch zaplatí 31 dolarů za akcii, přestože reálná hodnota společnosti je o poznání nižší.
„Věříme, že bychom byli silnými správci ikonických značek Warner Bros. a že by naše dohoda posílila zábavní průmysl, přičemž by zachovala i vytvořila více pracovních míst v oblasti produkce v USA. Nicméně transakce byla vždy jen příjemným bonusem za správnou cenu, nikoliv nutností za jakoukoli cenu,“ napsal streamovací gigant v prohlášení, proč od obchodu upustil.
Pokud se tedy znovu nestane něco nečekaného, novým majitelem Warnerů se stane David Ellison, který Netflixu bude muset zaplatit odstupné ve výši 2,8 miliard dolarů kvůli zrušené předchozí dohodě. Paramount navíc získá kompletní Warner Bros., což může ještě povážlivě zamíchat kartami ve videoherní divizi. Nakonec však změna může být i k lepšímu, protože Netflix se v minulosti k herní větvi vyjádřil ve smyslu, že je zanedbatelná.