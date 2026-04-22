Warhorse přispívají na obnovu hradu Pirkštejn
zdroj: Warhorse

22. 4. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Na Steamu odstartovala tematická akce zaměřená na středověk a spolu s ní i zajímavá iniciativa, která propojuje hry s reálnou historií. Během Steam Medieval Festu, který potrvá do 27. dubna, je ve slevě i Kingdom Come: Deliverance. Warhorse část tržeb využijí na obnovu historického hradu Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou ze 14. století, kde se část hry odehrává.

Za každou prodanou kopii hry během akce věnují jeden dolar na obnovu hradu. Konkrétně jde o rekonstrukci hradní věže, která patří mezi nejvýraznější části stavby. Projekt už sice získal evropskou dotaci a práce odstartovaly už loni, ale stále chybí zhruba 2,5 milionu korun. Právě na jejich doplnění má pomoct aktuální kampaň.

Kingdom Come BAFTA
Novinky
Kingdom Come 2 vyhrálo prestižní cenu BAFTA za nejlepší příběh

Warhorse zároveň láká nové hráče, aby využili slevy a přispěli na transparentní účet. „Pokud jste hru ještě nehráli, nebo znáte někoho, kdo ji nezná, teď je ideální chvíle. Můžete si ji užít a zároveň pomoct zachovat kus historie,“ vzkazují vývojáři.

Samotný Pirkštejn dnes patří církvi a veřejnosti je přístupný jen omezeně, ale fanoušci si mohou projít okolí v rámci tematických procházek inspirovaných hrou. Kromě Kingdom Come nabízí Steam v rámci Medieval Festu slevy i na další známé tituly, například Zaklínače 3, Crusader Kings III nebo Dark Souls III.

Tagy:
RPG historická česká hra
Zdroje:
Steam, Warhorse
Hry:
Kingdom Come: Deliverance
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?

Nejnovější články