Warhorse přispívají na obnovu hradu Pirkštejn

Na Steamu odstartovala tematická akce zaměřená na středověk a spolu s ní i zajímavá iniciativa, která propojuje hry s reálnou historií. Během Steam Medieval Festu, který potrvá do 27. dubna, je ve slevě i Kingdom Come: Deliverance. Warhorse část tržeb využijí na obnovu historického hradu Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou ze 14. století, kde se část hry odehrává.
Za každou prodanou kopii hry během akce věnují jeden dolar na obnovu hradu. Konkrétně jde o rekonstrukci hradní věže, která patří mezi nejvýraznější části stavby. Projekt už sice získal evropskou dotaci a práce odstartovaly už loni, ale stále chybí zhruba 2,5 milionu korun. Právě na jejich doplnění má pomoct aktuální kampaň.
Warhorse zároveň láká nové hráče, aby využili slevy a přispěli na transparentní účet. „Pokud jste hru ještě nehráli, nebo znáte někoho, kdo ji nezná, teď je ideální chvíle. Můžete si ji užít a zároveň pomoct zachovat kus historie,“ vzkazují vývojáři.
Samotný Pirkštejn dnes patří církvi a veřejnosti je přístupný jen omezeně, ale fanoušci si mohou projít okolí v rámci tematických procházek inspirovaných hrou. Kromě Kingdom Come nabízí Steam v rámci Medieval Festu slevy i na další známé tituly, například Zaklínače 3, Crusader Kings III nebo Dark Souls III.