War. War never changes. Ron Perlman prozradil, kolik si vydělal ikonickou hláškou
zdroj: tisková zpráva

War. War never changes. Ron Perlman prozradil, kolik si vydělal ikonickou hláškou

PlayStation 4 PC MAC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

15. 1. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Dnes je Fallout jednou z největších herních značek na světě, k čemuž výrazně přispěl i úspěšný seriál od Amazonu. Jenže v devadesátých letech šlo o úplně jiný příběh. Tehdy byl Fallout riskantní projekt malé skupiny vývojářů a odpovídaly tomu i honoráře.

Fallout
Novinky
Fallout žije nejen jako seriál. Bethesda prý chystá hned několik nových her z postapokalypsy

Ron Perlman, který dabuje vypravěče v úvodních filmečcích již od prvního dílu z roku 1997, s odstupem času prozradil, že za svou práci na úplně prvním Falloutu dostal spíše symbolické kapesné. „Pozvali mě, abych namluvil úplně první Fallout, někdy v devadesátkách. Zaplatili mi 40 dolarů a sendvič,“ vzpomínal Perlman v pořadu The Joe Vulpis Podcast. Těžko říct, zda si skoro po třiceti letech tak přesně pamatoval přesnou sumu, nebo jde jen o nadsázku, kterou chtěl zdůraznit, jak málo tehdy projekt znamenal z pohledu rozpočtu. Ostatně vývoj původního Fallout byl komplikovaný a dlouho nebylo jisté, zda se hra vůbec dostane na trh.

Nakonec se ale z původně nenápadného RPG stala kriticky i komerčně úspěšná záležitost, která si rychle vyžádala pokračování. To dorazilo už v říjnu 1998. Perlman sám přiznává, že na svou účast v prvním díle mezitím prakticky zapomněl. „Asi rok a půl poté, co jsem to namluvil, jsem byl úplně v šoku, když mi řekli, že se chystá dvojka. Prvnímu dílu se neuvěřitelně dařilo,“ popsal s odstupem.

Od té chvíle se jeho hlas stal neoddělitelnou součástí celé série a slavná věta o tom, že válka se nikdy nemění, zlidověla. Dá se přitom předpokládat, že s rostoucí popularitou značky rostly i honoráře, i když konkrétní čísla herec nezmiňuje. „Tohle jsem vážně nečekal,“ uzavírá Perlman s tím, že šlo o jednu z rolí, u níž si vůbec nepředstavoval, kam až povede.

<span>Fallout v posledních týdnech chytl druhý dech a postnukleární pustina začala vábit i ty, kteří s ní dosud neměli žádnou herní zkušenost. My se v naší sérii podíváme na zoubek (skoro) všem hrám, které pod touto značkou vyšly, popovídáme si o jejich silných stránkách a slabinách a třeba dojde i na nějaké pikošky z vývoje. </span> <span><br /></span>zdroj: vlastní video redakce

Zajímavostí je, že ačkoliv je jeho hlas s Falloutem neodmyslitelně spjatý, samotné hry nikdy nehrál. Jak sám s nadhledem říká, pro něj to bylo vždy hlavně o dolarech a sendvičích. Jeho zatím posledním herním vystoupením v sérii byl Fallout 76.

Fanoušci teď navíc spekulují, že by Perlman mohl mít překvapivé cameo i ve druhé řadě seriálového Falloutu. Nahrává tomu jeho účast na premiéře a hluboký hlas, který zaznívá v jednom z trailerů. Pokud se jeho účast potvrdí, kruh by se po třech dekádách hezky uzavřel.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi RPG postapokalyptická Fallout (série) postapokalypsa
Zdroje:
The Joe Vulpis Podcast, Ron Perlman
Hry:
Fallout Fallout 76
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou

Nejnovější články