War. War never changes. Ron Perlman prozradil, kolik si vydělal ikonickou hláškou

Dnes je Fallout jednou z největších herních značek na světě, k čemuž výrazně přispěl i úspěšný seriál od Amazonu. Jenže v devadesátých letech šlo o úplně jiný příběh. Tehdy byl Fallout riskantní projekt malé skupiny vývojářů a odpovídaly tomu i honoráře.
Ron Perlman, který dabuje vypravěče v úvodních filmečcích již od prvního dílu z roku 1997, s odstupem času prozradil, že za svou práci na úplně prvním Falloutu dostal spíše symbolické kapesné. „Pozvali mě, abych namluvil úplně první Fallout, někdy v devadesátkách. Zaplatili mi 40 dolarů a sendvič,“ vzpomínal Perlman v pořadu The Joe Vulpis Podcast. Těžko říct, zda si skoro po třiceti letech tak přesně pamatoval přesnou sumu, nebo jde jen o nadsázku, kterou chtěl zdůraznit, jak málo tehdy projekt znamenal z pohledu rozpočtu. Ostatně vývoj původního Fallout byl komplikovaný a dlouho nebylo jisté, zda se hra vůbec dostane na trh.
Nakonec se ale z původně nenápadného RPG stala kriticky i komerčně úspěšná záležitost, která si rychle vyžádala pokračování. To dorazilo už v říjnu 1998. Perlman sám přiznává, že na svou účast v prvním díle mezitím prakticky zapomněl. „Asi rok a půl poté, co jsem to namluvil, jsem byl úplně v šoku, když mi řekli, že se chystá dvojka. Prvnímu dílu se neuvěřitelně dařilo,“ popsal s odstupem.
Od té chvíle se jeho hlas stal neoddělitelnou součástí celé série a slavná věta o tom, že válka se nikdy nemění, zlidověla. Dá se přitom předpokládat, že s rostoucí popularitou značky rostly i honoráře, i když konkrétní čísla herec nezmiňuje. „Tohle jsem vážně nečekal,“ uzavírá Perlman s tím, že šlo o jednu z rolí, u níž si vůbec nepředstavoval, kam až povede.
Zajímavostí je, že ačkoliv je jeho hlas s Falloutem neodmyslitelně spjatý, samotné hry nikdy nehrál. Jak sám s nadhledem říká, pro něj to bylo vždy hlavně o dolarech a sendvičích. Jeho zatím posledním herním vystoupením v sérii byl Fallout 76.
Fanoušci teď navíc spekulují, že by Perlman mohl mít překvapivé cameo i ve druhé řadě seriálového Falloutu. Nahrává tomu jeho účast na premiéře a hluboký hlas, který zaznívá v jednom z trailerů. Pokud se jeho účast potvrdí, kruh by se po třech dekádách hezky uzavřel.