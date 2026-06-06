zdroj: Capcom

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Vzhůru do oblak. Monster Hunter Wilds: Ascendance zamíří na létající ostrovy

6. 6. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Monster Hunter Wilds: Ascendance
Monster Hunter Wilds: Ascendance
Monster Hunter Wilds: Ascendance
Galerie

Jak má Capcom ve zvyku, tak jeho výsostná akční série Monster Hunter dostane tradičně megalomanské rozšíření. Monster Hunter Wilds: Ascendance bude skutečně v podobném rozsahu jako Iceborne pro MH World nebo Sunbreak pro MH Rise. To znamená nejen spoustu obřích monster k ulovení, z jejichž kůže si můžete spíchnout slušivou zbroj, ale i zbrusu nové prostředí a herní mechaniky.

První trailer představil úplně novou oblast plnou levitujících ostrovů, ruin a výrazně barevného prostředí. Už z prvních záběrů je patrné, že Capcom tentokrát sází na mnohem fantastičtější, exotické a vizuálně výraznější lokace. Novinkou bude nový systém posilování zbraní, které jim propůjčí nové, výrazně silnější útoky.

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Recenze
Monster Hunter Wilds – recenze fantastického lovu monster

Fanoušky série potěší také návrat jednoho z nejikoničtějších prastarých draků. Do hry se vrací Kushala Daora, kterého hráči naposledy lovili v Monster Hunter Rise: Sunbreak. Je téměř jisté, že trailer ukázal jen zlomek připravovaného obsahu. Tradičně lze očekávat nové příšery, vybavení, lokace i Master Rank obtížnost, která bývá vrcholem každé velké expanze série.

Monster Hunter Wilds sice při vydání čelilo kritice za technický stav a nižší obtížnost, ale Capcom během následujících měsíců většinu problémů vyřešil prostřednictvím aktualizací. Hra si tak postupně získala zpět řadu hráčů, kteří se po launchi od série odklonili.

Monster Hunter Wilds: Ascendance dorazí na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S v průběhu příštího roku. Capcom taky oficiálně potvrdil, že Monster Hunter Wilds míří na Nintendo Switch 2. Vydavatel zatím neoznámil datum vydání ani technické detaily portu, pouze uvedl, že verze pro handheld je aktivně ve vývoji a více informací zveřejní později. 

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG megamonstra Summer Game Fest 2026
Zdroje:
Capcom
Hry:
Monster Hunter Wilds Monster Hunter Wilds: Ascendance
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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