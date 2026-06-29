Vývojáři z Quantic Dreamu stávkují. Chtějí tím zachránit Star Wars: Eclipse
zdroj: Foto: Quantic Dream

Vývojáři z Quantic Dreamu stávkují. Chtějí tím zachránit Star Wars: Eclipse

PC PlayStation 5 Xbox Series

29. 6. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Star Wars: Eclipse
Star Wars: Eclipse
Star Wars: Eclipse
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Pamatujete na to, jak studiu Quantic Dream měla na vývoj očekávaného Star Wars: Eclipse vydělat MOBA, která propadla? Tým se sice tuto zprávu snažil dementovat, ale nakonec to vypadá, že na ní přeci jen byl ždibec pravdy. Jinak by se někteří vývojáři a vývojářky nebouřili.

Se zprávou přišel francouzský Gamekult, podle jehož informací někteří zaměstnanci Quantic Dreamu uspořádali stávku před pařížskou centrálou, skrze kterou se snažili zachránit jak 115 kolegů, kterým hrozí propuštění, tak právě filmový příběh ze světa Hvězdných válek.

Kolem něho to údajně „vře“ už delší dobu, jelikož se tým potýkal s několika různými problémy. Následně k tomu ještě přišel brzký konec neúspěšné MOBA hry Spellcasters Chronicles, což odstartovalo vnitřní reorganizaci v celém studiu. Aktuálně je tak v ohrožení až 115 lidí, jejichž propuštění by podle stávkujících znamenalo, že by Star Wars: Eclipse v takovém stavu nemohli dokončit.

zdroj: Quantic Dream

„Máme nedostatek zaměstnanců, stejně jako v mnoha jiných firmách v tomto odvětví, protože šéfové velmi dobře vědí, že se díky nadšení lidé dokážou vypořádat s náročným obdobím a hry stejně nakonec vyjdou. Takhle ale není možné provozovat udržitelné odvětví,“ prozradil jeden z protestujících.

Den stávky si navíc zaměstnanci nevybrali náhodně. Ve čtvrtek měli do útrob firmy zavítat zaměstnanci z Lucasfilmu, aby zkontrolovali, jak vývoj pokračuje. Faktem nicméně zůstává, že osud hry visí na vlásku. Aktuálně se totiž navíc spekuluje, že se mateřský NetEase snaží francouzské studio prodat. A je otázkou, jestli by někdo další chtěl problémový projekt zafinancovat.

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„Jsme přesvědčení o tom, že za současné situace nebude možné hru dokončit, pokud se podle stávajícího harmonogramu realizuje plán s propouštěním. Rozhodně potřebujeme těch 115 lidí, kteří jsou již měsíc nečinní. To je celý měsíc chybějící produkce,“ dodal další zaměstnanec.

Pokud by nicméně přišlo na nejhorší a nakonec by skončilo i samotné studio, půjde v relativně krátké době o další francouzskou oběť. V dubnu svůj konec oznámili Spiders, kteří se stali obětí finančních problémů mateřského Naconu. Ten se nachází v insolvenci a momentálně hledá způsoby, jak nezkrachovat.

Smarty.cz
Tagy:
stávka propouštění akční sci-fi fantasy adventura star wars akční adventura
Zdroje:
Game Kult, WCCFtech, Quantic Dream
Hry:
Star Wars: Eclipse
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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