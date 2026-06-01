Vývojáři by si přáli pokračování akce Pragmata. Na přípravu dvojky je ale stále brzy
1. 6. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Pragmata je jedno z příjemných překvapení jara. Sci-fi střílečka přinesla nejen sympaticky říznou akci, ale také povedený příběh, který byl díky hlavní dvojici naplněný emocemi až po okraj (recenze). Proto je jasné, že by si hráči časem přáli dvojku. A nejenom hráči, nýbrž i samotní vývojáři.

Minimálně mezi nimi je vedoucí hry Čo Jonghi, který to přiznal v rozhovoru pro GamesRadar. Na jednoduchou otázku ohledně toho, jestli se dočkáme pokračování, otevřeně uvedl, že by si ho nesmírně přál, ale nakonec rozhodnutí není pouze na něm, tudíž se k záležitosti více nemůže vyjadřovat.

„Samozřejmě bych rád viděl pokračování. Ale nerozhoduji o tom jen já, takže k tomu bohužel nemohu říct více,“ vysvětlil a zároveň v závěsu dodal, že se jedná pouze o jeho osobní názor, který není vyjádřením společnosti.

Capcom zjevně ještě nechce nic slibovat, což reflektuje odpověď producenta Naota Ójamy. Uvádí, že je příliš brzy na to, aby mohli řešit budoucnost značky. Místo toho se zaměřují na to, aby se první díl dostal k širokému publiku. Vzhledem k tomu, že jde o novou značku, které se za prvních několik dní existence povedlo prodat 2 miliony kopií, se jim to prozatím vcelku daří.

Ostatně provozní ředitel americké větve Rob Dyer v průběhu dubna řekl, že aktuální úspěch hry vytváří skvělé podhoubí pro to, aby společnost měla další franšízu, s níž bude moct pracovat v budoucnu. Jde o příjemný úspěch, jelikož Pragmata vznikala víceméně jako experimentální projekt vedený týmem mladších vývojářů.

Akce by zároveň mohla být sympatickým startem a jasným signálem toho, že hráči hladoví po vysokorozpočotvých hrách, které se ale měřítkem zbytečně neroztahují do obřích rozměrů. Místo toho sledují jasně vytyčenou trasu a snaží se ve své kategorii přinést čirou zábavu soustředěnou na zážitek.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
