Vývoj Bloodlines 2 končí. Poslední velký patch přinesl několik důležitých změn

Tak to vypadá, že Paradox i studio The Chinese Room chtějí mít konečně práce na Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 za sebou. Po dubnovém vydání prvního příběhového rozšíření Loose Cannon vyšlo také to slíbené druhé, tentokrát s názvem The Flower & the Flame, a s ním i poslední patch.
DLC stejně jako předchůdce, stojí 14,99 eur a funguje na stejném principu. Znovu tedy budete sledovat událostí základní hry, jenom na ně budete pohlížet z odlišného pohledu. Tentokrát se zhostíte Ysabelly z klanu Toreador, která původně sloužila jako jedna ze záporných postav. Je stylová, bezcitná a poháněná temnou tvůrčí vizí, s níž chce vytvořit strašlivé mistrovské dílo plné krve.
Čekají vás tak nové úkoly v povědomých kulisách, ale taktéž trochu jiný herní styl. Postava vnáší do boje vytříbenou eleganci svého klanu, proto k rychlým a smrtícím úderům využívá svůj meč doplněný bičem. Do toho si osvojíte několik ikonických schopností a provedete řadu dravých speciálních útoků i finálních úderů.
To vše je placeným obsahem, avšak řada chtěných novinek se do hry podívala i bezplatnou formou. Zmíněný patch tak třeba přidává fotografický režim, abyste si mohli zvěčnit některé klíčové momenty. Zajímavostí je umožnění vypnutí HUD prvků, abyste se lépe ponořili do zdejšího světa, s čímž pomáhá i režim Noir, který přepne vizuální stránku do černobílé.
Některá vylepšení navíc nepoznáte pouhým okem, ale až při hraní. Například pro hráčské postavy přibyla možnost zvednout a použít spadlé střelné zbraně. Jakmile vystřílíte všechny náboje, postava zbraň odloží a budete pokračovat se svými klasickými schopnostmi. Musíte ovšem počítat s tím, že střelné zbraně jsou opravdu hlučné a přitahují pozornost nejen výstřely, ale také svou velikostí. Kdybyste ale snad chtěli, můžete mít pistole klidně v obou rukách.
Kromě toho všeho ještě dorazily další kosmetické doplňky včetně Fabienova klobouku. Studio následně potvrdilo, že jde o poslední obsahovou aktualizaci a práce na hře tak v podstatě končí. Věří ale, že přísun nového obsahu nekončí, jelikož je Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 v dobrých rukou komunity, která jistě vytvoří řadu zajímavých modifikací.