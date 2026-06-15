Vývoj Bloodlines 2 končí. Poslední velký patch přinesl několik důležitých změn
zdroj: Paradox Interactive

Vývoj Bloodlines 2 končí. Poslední velký patch přinesl několik důležitých změn

PC PlayStation 5 Xbox Series

15. 6. 2026 12:03 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Galerie

Tak to vypadá, že Paradox i studio The Chinese Room chtějí mít konečně práce na Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 za sebou. Po dubnovém vydání prvního příběhového rozšíření Loose Cannon vyšlo také to slíbené druhé, tentokrát s názvem The Flower & the Flame, a s ním i poslední patch.

DLC stejně jako předchůdce, stojí 14,99 eur a funguje na stejném principu. Znovu tedy budete sledovat událostí základní hry, jenom na ně budete pohlížet z odlišného pohledu. Tentokrát se zhostíte Ysabelly z klanu Toreador, která původně sloužila jako jedna ze záporných postav. Je stylová, bezcitná a poháněná temnou tvůrčí vizí, s níž chce vytvořit strašlivé mistrovské dílo plné krve.

Čekají vás tak nové úkoly v povědomých kulisách, ale taktéž trochu jiný herní styl. Postava vnáší do boje vytříbenou eleganci svého klanu, proto k rychlým a smrtícím úderům využívá svůj meč doplněný bičem. Do toho si osvojíte několik ikonických schopností a provedete řadu dravých speciálních útoků i finálních úderů.

zdroj: Paradox Interactive

To vše je placeným obsahem, avšak řada chtěných novinek se do hry podívala i bezplatnou formou. Zmíněný patch tak třeba přidává fotografický režim, abyste si mohli zvěčnit některé klíčové momenty. Zajímavostí je umožnění vypnutí HUD prvků, abyste se lépe ponořili do zdejšího světa, s čímž pomáhá i režim Noir, který přepne vizuální stránku do černobílé.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Novinky
Bloodlines 2 jsou komerční propadák. Paradox bere vinu na sebe

Některá vylepšení navíc nepoznáte pouhým okem, ale až při hraní. Například pro hráčské postavy přibyla možnost zvednout a použít spadlé střelné zbraně. Jakmile vystřílíte všechny náboje, postava zbraň odloží a budete pokračovat se svými klasickými schopnostmi. Musíte ovšem počítat s tím, že střelné zbraně jsou opravdu hlučné a přitahují pozornost nejen výstřely, ale také svou velikostí. Kdybyste ale snad chtěli, můžete mít pistole klidně v obou rukách.

Kromě toho všeho ještě dorazily další kosmetické doplňky včetně Fabienova klobouku. Studio následně potvrdilo, že jde o poslední obsahovou aktualizaci a práce na hře tak v podstatě končí. Věří ale, že přísun nového obsahu nekončí, jelikož je Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 v dobrých rukou komunity, která jistě vytvoří řadu zajímavých modifikací.

Smarty.cz
Tagy:
upíři RPG
Zdroje:
Eurogamer, Paradox Interactive, The Chinese Room
Hry:
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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