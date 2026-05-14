Vytvořte si vlastního mutanta ve vtahovce Godzone 6

Žánr immersive simů, námi označován jako vtahovky, je poměrně vzácnou květinou. Proto jásáme nad každou hrou, která mezi nejrůznější System Shocky, BioShocky a jiné -shocky zapadá. Je to i případ kresleného sci-fi Godzone 6 od tvůrců Void Bastards, které vede Jonathan Chey, spoluzakladatel Irrational Games, jež stvořilo takové legendy jako právě System Shock 2, BioShock a Thief. Tvrdí, že Godzone 6 nabídne víc možností řešení a průchodů než jakákoli jeho předchozí hra.
Tentokrát jde o roguelike vtahovku zasazenou do podivného sci-fi dungeonu, kde si na začátku každého runu vytvoříte vlastního mutanta. Jenže místo klasického výběru povolání tu můžete skončit jako hadí člověk plazící se ventilačkami, hacker, stealth expert, živoucí biologická zbraň nebo třeba létající obr.
Chey zdůrazňuje, že cílem není jen nabízet různé zbraně, ale úplně odlišné způsoby hraní. „Nemusíte vůbec používat zbraň,“ vysvětluje. Místo toho můžete spoléhat na mutace, technologii nebo speciální schopnosti. Velkou roli, jake je v žánru roguelite zvykem, hraje i náhoda. Některé mutace nebo schopnosti nemusíte vůbec najít, což vás tlačí k experimentování a adaptaci.
Vedle hratelnosti chce Godzone 6 zaujmout i světem. Ten je podle Cheye nejpropracovanější, jaký kdy studio Blue Manchu vytvořilo. Obyvatelé zvláštního sci-fi prostředí uctívají bohy, kteří jsou ve skutečnosti nepochopené počítačové systémy, a samotná hra se točí kolem lidí žijících ve světě, kterému nerozumí.
Zajímavostí je i vlastní jazyk nepřátel. Na začátku mu hráč nerozumí, ale postupně se může naučit význam výkřiků i nápisů ve světě. Godzone 6 je zatím v rané fázi vývoje, ale Blue Manchu plánuje hru brzy otevřít komunitě skrze dema a testovací verze.