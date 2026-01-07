Vystřižený obsah ukazuje prolog remaku Resident Evilu 4 a únos Ashley

Když se řekne Resident Evil 4, co se vám vybaví? Skvělá hratelnost, nechutní zombíci, krásný RE Engine, zábavné hádanky a neopakovatelná atmosféra španělské vesničky, přilehlého hradu a laboratorních komplexů? Nebo otravné eskortní mise s Ashley a její hysterické povykování? V Capcomu nutné zlo v podobě puberťačky ve svetříku prošlo z původní hry do remaku v lehce upravené podobě, takže nakonec nebylo až TAK otravné. Nicméně, málem jsme misí s prezidentovou dcerou museli absolvovat víc.
Moddeři v remaku Resident Evilu 4 narazili na vystřiženou kapitolu zaměřenou výhradně na Ashley. Na objev upozornil youtuber a modder Thekempy, který ve hře rozchodil torzo úrovně označené jako Chapter 0. Ta měla sloužit jako jakýsi prolog, kde bychom prožili události těsně před únosem Ashley. Části prostředí, které měla dívka samostatně prozkoumávat, jsou ve hře stále přítomné, i když jen ve velmi hrubé podobě a bez detailů.
Některé z těchto scén vám přitom mohou být povědomé. Krátké záběry z této zrušené kapitoly se totiž objevily už ve druhém traileru remaku z roku 2022. Teď už je jasné, že jde o pozůstatek vystřižené pasáže, která se do finální hry nedostala. Byť si ji ve formě modifikace můžete vyzkoušet i vy, jde spíše o technickou kuriozitu než o ztracený poklad. Většina skriptů nefunguje, chybí spouštění filmečků a animace se místy přehrávají dost nepředvídatelně.
Buďme za to rádi, protože, ruku za srdce, kdo se raději místo střílení a kopání zombíků z otočky plížil mezi regály s lampičkou? Zatímco tahle kapitola zůstane už jen zajímavostí pro fanoušky, návrat ikonické série na sebe nenechá dlouho čekat. Leon S. Kennedy se totiž znovu objeví v chystaném devátém díle Resident Evil Requiem, který má vyjít už 27. února na PC, PS5, Xboxu Series X/S a Switchi 2.