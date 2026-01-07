Vystřižený obsah ukazuje prolog remaku Resident Evilu 4 a únos Ashley
zdroj: Capcom

Vystřižený obsah ukazuje prolog remaku Resident Evilu 4 a únos Ashley

iPhone PlayStation 4 PC PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

7. 1. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |


Resident Evil 4
Resident Evil 4
Resident Evil 4
Galerie

Když se řekne Resident Evil 4, co se vám vybaví? Skvělá hratelnost, nechutní zombíci, krásný RE Engine, zábavné hádanky a neopakovatelná atmosféra španělské vesničky, přilehlého hradu a laboratorních komplexů? Nebo otravné eskortní mise s Ashley a její hysterické povykování? V Capcomu nutné zlo v podobě puberťačky ve svetříku prošlo z původní hry do remaku v lehce upravené podobě, takže nakonec nebylo až TAK otravné. Nicméně, málem jsme misí s prezidentovou dcerou museli absolvovat víc.

Resident Evil 4
Recenze
Resident Evil 4 – recenze návratu v plné síle

Moddeři v remaku Resident Evilu 4 narazili na vystřiženou kapitolu zaměřenou výhradně na Ashley. Na objev upozornil youtuber a modder Thekempy, který ve hře rozchodil torzo úrovně označené jako Chapter 0. Ta měla sloužit jako jakýsi prolog, kde bychom prožili události těsně před únosem Ashley. Části prostředí, které měla dívka samostatně prozkoumávat, jsou ve hře stále přítomné, i když jen ve velmi hrubé podobě a bez detailů.

Některé z těchto scén vám přitom mohou být povědomé. Krátké záběry z této zrušené kapitoly se totiž objevily už ve druhém traileru remaku z roku 2022. Teď už je jasné, že jde o pozůstatek vystřižené pasáže, která se do finální hry nedostala. Byť si ji ve formě modifikace můžete vyzkoušet i vy, jde spíše o technickou kuriozitu než o ztracený poklad. Většina skriptů nefunguje, chybí spouštění filmečků a animace se místy přehrávají dost nepředvídatelně.

 

Buďme za to rádi, protože, ruku za srdce, kdo se raději místo střílení a kopání zombíků z otočky plížil mezi regály s lampičkou? Zatímco tahle kapitola zůstane už jen zajímavostí pro fanoušky, návrat ikonické série na sebe nenechá dlouho čekat. Leon S. Kennedy se totiž znovu objeví v chystaném devátém díle Resident Evil Requiem, který má vyjít už 27. února na PC, PS5, Xboxu Series X/S a Switchi 2.

Smarty.cz
Tagy:
apokalypsa zombie horor akční Resident Evil (série) resident evil
Zdroje:
Thekempy
Hry:
Resident Evil 4 Resident Evil Requiem
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion

Nejnovější články