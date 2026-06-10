Vyšlo rozšíření pro Songs of Conquest s Asií inspirovaným hradem

Duchovní nástupce Heroes v pixelartovém hávu Songs of Conquest trpěl jediným nešvarem – nebylo v něm moc hradů. Tvůrci z Lavapotion v posledních letech právě na tomto usilovně pracují, důkazem budiž nové DLC Yulan, které do hry přidává asijský národ s dosud největším počtem unikátních jednotek.
Celé příběhové pozadí frakce se točí kolem znesvářených rodů Li, Shanq a Xuan, každý s afinitou pro jiný druh esence. Právě práce s esencemi tvoří hlavní herní novinku. Volba preferované esence ovlivňuje budovy, jednotky i celkový styl armády. Vývojáři slibují větší variabilitu než u kterékoliv předchozí frakce a také rekordní počet unikátních jednotek, protože hned pět z osmi dostupných jednotek inspirovaných asijskou mytologií, můžete upgradovat do tří různých forem podle příslušnosti k danému rodu.
Kromě toho Lavapotion vyslišeli další stížnost komunity a sice, že nové frakce nemají vlastní příběhovou kampaň. Za Yulan si tak zahrajete v samostatné story, přibývá také pět nových map výzev zaměřených na tento hrad a unikátní nový biom. Samozřejmostí jsou také nové artefakty a hudba.
Nezapomnělo se ani na hráče, kteří si DLC nekoupí. Současně s vydáním Yulanu dorazila bezplatná aktualizace pro všechny majitele hry, která přidává nové nástroje pro tvůrce map a také novou mapu umožňující vyzkoušet jednotky Yulanu. Navíc vlastnictví DLC vás neomezuje pro multiplayerové hrátky: můžete hrát proti lidem, kteří Yulan nevlastní, a naopak.
Lavapotion se podařilo stvořit zajímavý svět, který rozšířují a opečovávají s láskou a pílí. Důkazem budiž i fakt, že vzniká bullet heaven spin-off Wielders of the Essence, jehož demo si můžete vyzkoušet na Steamu.
Songs of Conquest je navíc do 18. června v 50% slevě s tím, že ostatní DLC krom Yulanu pořídíte o 30 % levněji. Hrát můžete na PC, PS5, Xboxu Series X/S, Switchi i mobilech.