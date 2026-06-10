zdroj: Lavapotion

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Vyšlo rozšíření pro Songs of Conquest s Asií inspirovaným hradem

10. 6. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Songs of Conquest - Yulan
Songs of Conquest - Yulan
Songs of Conquest - Yulan
Galerie

Duchovní nástupce Heroes v pixelartovém hávu Songs of Conquest trpěl jediným nešvarem – nebylo v něm moc hradů. Tvůrci z Lavapotion v posledních letech právě na tomto usilovně pracují, důkazem budiž nové DLC Yulan, které do hry přidává asijský národ s dosud největším počtem unikátních jednotek.

Songs of Conquest
Recenze
Songs of Conquest – recenze dědice Heroes of Might and Magic

Celé příběhové pozadí frakce se točí kolem znesvářených rodů Li, Shanq a Xuan, každý s afinitou pro jiný druh esence. Právě práce s esencemi tvoří hlavní herní novinku. Volba preferované esence ovlivňuje budovy, jednotky i celkový styl armády. Vývojáři slibují větší variabilitu než u kterékoliv předchozí frakce a také rekordní počet unikátních jednotek, protože hned pět z osmi dostupných jednotek inspirovaných asijskou mytologií, můžete upgradovat do tří různých forem podle příslušnosti k danému rodu.

Kromě toho Lavapotion vyslišeli další stížnost komunity a sice, že nové frakce nemají vlastní příběhovou kampaň. Za Yulan si tak zahrajete v samostatné story, přibývá také pět nových map výzev zaměřených na tento hrad a unikátní nový biom. Samozřejmostí jsou také nové artefakty a hudba.

Nezapomnělo se ani na hráče, kteří si DLC nekoupí. Současně s vydáním Yulanu dorazila bezplatná aktualizace pro všechny majitele hry, která přidává nové nástroje pro tvůrce map a také novou mapu umožňující vyzkoušet jednotky Yulanu. Navíc vlastnictví DLC vás neomezuje pro multiplayerové hrátky: můžete hrát proti lidem, kteří Yulan nevlastní, a naopak.

Songs of Conquest - Yulan zdroj: Lavapotion

Lavapotion se podařilo stvořit zajímavý svět, který rozšířují a opečovávají s láskou a pílí. Důkazem budiž i fakt, že vzniká bullet heaven spin-off Wielders of the Essence, jehož demo si můžete vyzkoušet na Steamu.

Songs of Conquest je navíc do 18. června v 50% slevě s tím, že ostatní DLC krom Yulanu pořídíte o 30 % levněji. Hrát můžete na PC, PS5, Xboxu Series X/S, Switchi i mobilech.

Smarty.cz
Tagy:
strategie retro fantasy pixel art magie
Zdroje:
Lavapotion
Hry:
Songs of Conquest
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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