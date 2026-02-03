Vyšla definitivní edice The Division. Nepřináší nic nového, ani update pro současné konzole
zdroj: tisková zpráva

Vyšla definitivní edice The Division. Nepřináší nic nového, ani update pro současné konzole

PlayStation 4 PC Xbox One

3. 2. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Ubisoft to nemá v těchto týdnech jednoduché. Po zrušených projektech, vyhazovech a zavřených studiích, kdy mu klesla hodnota akcií na historické minimum, si mohl napravit reputaci očekávanou definitivní edicí Tom Clancy's The Division. Najdete ji v Xbox a PlayStation Storu. Jenže by to nebyl Ubisoft, aby ani jednoduchý proces nezpackal.

The Division 2 - Season 2
Novinky
Ubisoft představuje plány se značkou The Division

Hra vyšla dnes bez předešlého oznámení či jakékoliv marketingové kampaně. Milé překvapení, nicméně za 50 eur nedostanete vůbec nic nového. Dokonce ani update pro současnou generaci konzolí. Alespoň ten 60 FPS patch bych považoval za naprosté minimum. Jde tak pouze o sjednocení všech obsahových balíků do jednoho, což je na deset let starou hru bez jakýchkoliv vylepšení zatraceně málo.

Víceméně totožný obsah totiž dostanete v Gold edici původního The Division – všechna rozšíření ze season passu a několik kosmetických balíčků. Místo velkolepého návratu tak vydání definitivní edice působí jako to nejlacinější ždímání peněz. Obzvlášť v době, kdy Ubisoft nemůže plýtvat dobrou vůlí svých fanoušků.

Jestli se stejnou péčí bude studio přistupovat i k očekávané The Division 3, tak se nemáme moc na co těšit.

Smarty.cz
Tagy:
The Division Tom Clancy's Tom Clancy's The Division (série)
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
The Division
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Samson – Boj a vozidla
Samson – Boj a vozidla
Mewgenics – Možnosti
Mewgenics – Možnosti
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer

Nejnovější články