Vyšla definitivní edice The Division. Nepřináší nic nového, ani update pro současné konzole

Ubisoft to nemá v těchto týdnech jednoduché. Po zrušených projektech, vyhazovech a zavřených studiích, kdy mu klesla hodnota akcií na historické minimum, si mohl napravit reputaci očekávanou definitivní edicí Tom Clancy's The Division. Najdete ji v Xbox a PlayStation Storu. Jenže by to nebyl Ubisoft, aby ani jednoduchý proces nezpackal.
Hra vyšla dnes bez předešlého oznámení či jakékoliv marketingové kampaně. Milé překvapení, nicméně za 50 eur nedostanete vůbec nic nového. Dokonce ani update pro současnou generaci konzolí. Alespoň ten 60 FPS patch bych považoval za naprosté minimum. Jde tak pouze o sjednocení všech obsahových balíků do jednoho, což je na deset let starou hru bez jakýchkoliv vylepšení zatraceně málo.
Víceméně totožný obsah totiž dostanete v Gold edici původního The Division – všechna rozšíření ze season passu a několik kosmetických balíčků. Místo velkolepého návratu tak vydání definitivní edice působí jako to nejlacinější ždímání peněz. Obzvlášť v době, kdy Ubisoft nemůže plýtvat dobrou vůlí svých fanoušků.
Jestli se stejnou péčí bude studio přistupovat i k očekávané The Division 3, tak se nemáme moc na co těšit.