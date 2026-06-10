zdroj: Attu Games

PC Switch

Vyšívaná pohádka Scarlet Deer Inn má datum vydání. Český unikát dorazí v červenci

10. 6. 2026 17:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Scarlet Deer Inn
Scarlet Deer Inn
Scarlet Deer Inn
Galerie

Po nedávném Phonopolis se do cílové rovinky blíží další z působivých rukodělných českých her. Znojemské studio Attu Games oznámilo, že jeho středověká pohádka Scarlet Deer Inn vyjde 21. července 2026 na Steamu. Konzolové verze mají následovat později, jakmile budou připravené.

Na datum vydání upozornil také spoluautor projektu Lukáš Navrátil, který na Facebooku zveřejnil nový trailer a zároveň si neodpustil poznámku o dlouhém a náročném vývoji. „S naší vyšívanou hrou Scarlet Deer Inn se konečně blížíme do finále,“ napsal s tím, že dokončení projektu zabralo výrazně více času, než tvůrci původně očekávali.

Scarlet Deer Inn - Trailer na demo
Novinky
Vyzkoušejte demo české vyšívané plošinovky Scarlet Deer Inn

Právě délka vývoje je přitom vzhledem k povaze místní animace snadno pochopitelná. Scarlet Deer Inn si totiž už před pár lety získala pozornost hráčů po celém světě díky unikátnímu vizuálnímu zpracování, kdy postavy nejsou kreslené ani modelované tradičními metodami, ale každý snímek animace vzniká skutečným vyšíváním do látky, následnou digitalizací a teprve poté se dostává do samotné hry. 

Právě krátké ukázky této ruční práce v minulosti nasbíraly na sociálních sítích desítky milionů zhlédnutí a upozornily na projekt daleko za hranicemi Česka. Vedle vyšívaných postav láká adventura na ručně malovaná prostředí nebo na soundtrack hraný na tradiční nástroje.

Navrátil přiznává, že cesta k vydání nebyla snadná: „Klasicky nám to trvalo o pár let dýl, než bychom si přáli, stihli jsme si pořídit potomka, museli jsme všechno brutálně osekat a celkově se nám nepodařilo hru dostat do stavu, kterej jsme si původně představovali,“ uvedl. Přesto věří, že si výsledek své publikum najde: „I tak ale myslím, že těm pár lidem, kterejm se trefí do vkusu, nabídne hra pár hodin kvalitní zábavy.“

Scarlet Deer Inn vypráví příběh Elise, která se ve světě inspirovaném slovanským folklórem vydává do nebezpečného podzemí nebezpečných jeskyní. Kombinace plošinovkových pasáží a průzkumu v pohádkově ponuré atmosféře slibuje komorní dobrodružství a už za měsíc zjistíme, zda se několikaleté úsilí manželů Navrátilových přetaví v další klenot na nezávislé české scéně.

Smarty.cz
Tagy:
středověk adventura plošinovka česká hra
Zdroje:
Attu Games
Hry:
Scarlet Deer Inn
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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