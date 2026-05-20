Vyšel zásadní update pro Civilizaci VII, která z ní dělá docela jinou hru

20. 5. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Firaxis Games právě kompletně překopalo Sid Meier's Civilization VII. Nový update Test of Time, o kterém jsme psali už dříve, není jen další patch – podle mnoha hráčů i recenzentů z něj dělá téměř úplně jinou hru. Největší změna míří na nejkontroverznější mechaniku sedmého dílu, kterou je nucené střídání civilizací mezi jednotlivými věky. Byť osobně se mi zamlouvá a dělá to hru neuvěřitelně svěží a zábavnou po celou dobu jedné kampaně, nově máte možnost odehrát mapu za jednu jedinou civilizaci, podobně jako ve starších dílech série.

Místo kompletní změny národa při přechodu do nové éry teď hráči mohou pouze přebírat určité jednotky nebo infrastrukturu z jiných kultur pomocí systému Syncretism. Každá civilizace navíc dostává vlastní vrcholovou éru, tedy období, kdy je nejsilnější. Španělsko tak například bude nejmocnější ve věku objevů, kdy se projeví jeho unikátní jednotky a infrastruktura. 

Test of Time zároveň kompletně ruší systém Legacy cest. Nově hra používá triumfy – soustavu výzev rozdělených do šesti atributů: kulturního, diplomatického, ekonomického, expanzivního, vojenského a vědeckého. Hráči tak mají mnohem větší volnost v tom, jak budou budovat svou říši. Místo klasických úkolů, které byly vždy v rámci jednotlivých věků stejné, teď máte mnohem více přímočarých cílů. Chcete-li se zaměřit na kulturu, musíte postavit například sedm divů, být první, kdo má v říši šest oltářů nebo vyzkoumat jako první devět občanských technologií.

Výrazně se mění i samotné podmínky vítězství. Ty už nejsou tolik svázané s konkrétní cestou a některé typy vítězství lze nově dosáhnout mnohem dřív, například už během éry objevování. Změny mají za následek z hraní udělat mnohem těsnější závod, než tomu bylo doposud, kdy většinou dominance v jednom odvětví znamenala celkový výrazný náskok.

Vedle zásadních systémových změn update přidává i další obsah. Nového vůdce Alexandra Velikého, mapu Fractal Continent, nové obrazovky pro obchod a poradní radu nebo další úpravy balancu a generování map. Výsledek? Civilization VII je teď mnohem blíž klasické Civce, kterou fanoušci znali z předchozích dílů. Firaxis se tak očividně snaží získat zpět hráče, které původní experimentální směr sedmičky odradil.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
