Výroční Summer Games Done Quick je u konce. Opět vybralo několik milionů pro dobrou věc

O víkendu skončila letní akce Summer Games Done Quick 2026. Událost zaměřená na rychlé procházení oblíbenými hrami je už tradiční snahou o spojení různých druhů hráčů, kteří nevytváří pouze zábavné speedruny, ale rovněž se snaží vybrat peníze na dobrou věc.
Na každoročním maratonu, který se konal od 5. do 12. července v Minneapolis, se sešlo kolem 2 500 účastníků přímo na místě, zatímco další tisíce ho sledovaly živě prostřednictvím online přenosů. Všichni společně potom vybrali téměř 51 milionů korun na podporu neziskové mezinárodní organizace Lékaři bez hranic.
Aby fanoušci věděli, co má tato organizace na práci, pustila účastníkům krátký dokumentární film o její práci na řešení humanitární krize v Gaze. Pokud by vás samotné zajímal, najdete ho níže, případně na oficiálním kanále akce na YouTube.
Náplň speedrunového týdne každopádně byla pestrá. Povedl se například ustanovit světový rekord v průchodu skrz Kirby Air Riders, porazila se pravděpodobnost karetního Balatra a došlo i na beatboxing během Resident Evil: Requiem. Součástí akce byly také panelové diskuze, našla se zábava pro deskovkáře, prodávaly se tematické předměty a na některých místech šlo vyzkoušet řadu přítomných her. Všechny průchody a pokusy o pokoření rekordů najdete na zmíněném kanále.
Akce Games Done Quick od roku 2010 vybraly celkově 1,315 miliardy korun pro charitativní a neziskové organizace po celém světě. Letošní letní ročník pak co do vybraného množství financí skončil jen kousek pod loňskou Summer Game Done Quick 2025 a lednovou Awesome Game Done Quick 2026.