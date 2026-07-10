Výrazné změny čekají nejen The Elder Scrolls Online. ZeniMax opouští téměř 400 lidí
zdroj: Bethesda

Výrazné změny čekají nejen The Elder Scrolls Online. ZeniMax opouští téměř 400 lidí

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10. 7. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

The Elder Scrolls Online
The Elder Scrolls Online
The Elder Scrolls Online
Galerie

Microsoft po spekulacích oficiálně oznámil velký „restart“ herní divize Xboxu, který znamená brutální personální čistky ve studiích a přidružených společnostech. Restrukturalizace se dotkne přes 3 200 zaměstnanců, přičemž se pomalu začínají sčítat ztráty v jednotlivých týmech.

Podle včerejších zpráv mělo jen ze studia id Software odejít zhruba 136 zaměstnanců, k nimž nový dokument WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification) přidává další čísla v rámci celého ZeniMaxu, z něhož mělo odejít celkem 379 osob (děkujeme MMORPG). Propouštění se dále dělí mezi ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) s 213 propuštěnými zaměstnanci a ZeniMax Media, tedy mateřské společnosti Bethesdy, se 166 dotčenými osobami.

Obě společnosti jsou v oznámení uvedené jako samostatné pobočky, přičemž pro Bethesda Game Studios neexistuje samostatný dokument. To naznačuje, že zmíněných 166 propuštěných ze ZeniMax Media zahrnuje i zaměstnance z Bethesdy, která sdílí stejnou adresu sídla. Zmínění vývojáři z id Software se však do tohoto údaje naopak nepočítají, jelikož se dočkali vlastního texaského oznámení.

Asha Sharma
Novinky
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Ohledně online týmu už kolují důvěryhodné zvěsti, že uskupení je změnami zdevastované a škrty značně ovlivní budoucnost stále poměrně populárního The Elder Scrolls Online. ZeniMax Online měl totiž i s touto vlnou propouštění za poslední dobu přijít o 275 zaměstnanců, čímž se jejich celkový počet snížil na 186 lidí, tedy na 40 % osazenstva, jaké měl tým před rokem a půl.

Podle nepotvrzených informací mělo jejich MMORPG posledních 10 let vykazovat příjmy kolem 15 milionů dolarů měsíčně, což zní jako poměrně zdravá výkonnost, která ale zřejmě nestačí. Tým každopádně musí přehodnotit dříve představený plán chystaného obsahu a upravit ho s ohledem na personální škrty.

Výkony v posledních letech nestačily ani v případě Obsidianu, který po změnách sází na osvědčenou kartu, jíž bude nový Fallout.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG mmo
Zdroje:
MMORPG, PC Gamer
Hry:
The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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