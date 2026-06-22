Vykoupení CD Projektu RED po Cyberpunku 2077 nekončí. Šéf studia připustil ztráty

Vydání Cyberpunku 2077 zanechalo na sklonku roku 2020 značnou pachuť. V některých ohledech nepřesvědčivý stav spustil silnou nevoli fanoušků i investorů, kteří CD Projektu přestali věřit. O několik let, mnoho aktualizací a jedno velké rozšíření později se hru povedlo zformovat do skvělé podoby, přesto její prapůvodní verze napáchala nenapravitelné škody. Nebo si to alespoň myslí jeden z ředitelů společnosti Michał Nowakowski.
V rozhovoru pro newsletter Edge's Knowledge přiznal, že vydání kyberpunkového akčního RPG bylo pro tým náročným obdobím, protože reputace byla v té době jejich nejsilnější zbraní, o kterou do jisté míry přišli. Technický stav hry způsobil, že firma ztratila přízeň a víru mnoha fanoušků, které se dodnes nepodařilo přesvědčit o opaku a cesta za vykoupením tak i po šesti letech stále trvá.
„Nejsem si stoprocentně jistý, že jsme proces vykoupení dotáhli do zdárného, úplného konce. Jsem přesvědčený, že jsme u některých lidí navždy ztratili důvěru, a to je pochopitelné. Doufám však, že se nám podaří vrátit se zpět. Pokud ne se Zaklínačem 4, tak s čímkoliv jiným, co přijde potom,“ doufá Nowakowski.
Studio se tak dost možná pokusí vyvarovat brzkému vydání hry a nastaví si termíny tak, aby se povedlo začistit všechny potřebné hrany. K tomu mu jistě pomohou získané zkušenosti, ale také řada veteránů, kteří ve společnosti vydrželi i přes notně turbulentní období. Důležitou pomůckou ke zdárnému startu ale má být i odlišný přístup.
Studio by podle slov Nowakowského chtělo tvořit ještě víc titulů, než kolik jich aktuálně vyvíjí, ale současně se nechtějí stát firmou, která bude každý rok vydávat velkou hru. Místo toho se chtějí zaměřit na kvalitu, ručně tvořené herní světy a jejich další prohlubování v rámci unikátních titulů.
„Může se to stát, ale není to náš cíl. Máme hrubý desetiletý plán, jehož cílem není zaplavit herní trh tituly od CD Projektu RED. Chceme zkrátka vytvářet opravdu skvělé zážitky a ani nechceme mít spoustu vlastních sérií. Takovým způsobem růst neplánujeme,“ dodal.
Aktuální tvrzení jednoho z ředitelů firmy ostatně už před nějakou dobou potvrdili i techničtí dokumentaristé firmy. V té době přiznali, že velkým problémem a jednou z příčin kostrbatého vývoje byl nedostatek detailních podkladů a s tím spojený interní chaos. Proto se do budoucna poučili a vývoj budoucích titulů by měl být díky pečlivé dokumentaci hladší.