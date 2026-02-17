„Vydání na více platformách neznamená horší grafiku,“ říká šéf vývoje Final Fantasy VII
zdroj: Square Enix

PlayStation 4 PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

17. 2. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Final Fantasy VII Rebirth
Třetí díl remaku trilogie Final Fantasy VII bude prvním, který vyjde na všech současných platformách. Po slabých prodejích na PlayStationu je závěrečná část plánována jako plně multiplatformní titul. Část fanoušků se ale bojí, že slabší hardware, zejména Nintendo Switch 2 a Xbox Series S, donutí vývojáře slevit z vizuální kvality. Třetí díl remaků zároveň opět pojede na starším Unreal enginu 4. Režisér série Naoki Hamaguči však v rozhovoru pro japonský server Automaton tyto obavy odmítl.

„Kvalita trilogie nebude snížena. Takto náš vývojový proces vůbec nefunguje,“ uvedl Hamaguchi a dodal, že tým pracuje s PC verzí jako s hlavní referenční platformou. Hra je podle něj vyvíjena primárně s ohledem na nejvyšší standard, a teprve následně se optimalizuje pro jednotlivé systémy.

Final Fantasy VII Rebirth – PC
Recenze
Final Fantasy VII Rebirth – recenze PC verze skvělého JRPG

Jedním z prvních témat byla velikost dat na cartridgi pro Switch 2. Vzhledem k tomu, že hra bude vydána formou Game-Key Card, která slouží spíše jako klíč ke stažení, nemá být velikost souborů zásadním omezením. Další otázkou je operační paměť. Hamaguči uvedl, že Nintendo Switch 2 disponuje dostatečnou RAM, aby nebyla limitujícím faktorem. U Xbox Series S je situace složitější, ale vývojáři podle něj provádějí důkladné ladění pro každou platformu zvlášť. To znamená, že omezení jedné verze by nemělo negativně ovlivnit ostatní.

V případě procesorového výkonu studio pracuje s principem škálování. Pokud hra běží na slabších systémech při 30 snímcích za sekundu, na výkonnějších platformách má dosahovat 60 fps bez toho, aby kvůli tomu byla limitovaná grafickou fidelitou. Rozdíly se mohou projevit například v hustotě NPC ve městech.

Největší výzvou zůstává grafický výkon. Hamaguči však vysvětlil, že používají proces redukce, kdy se kvalita a detaily upravují podle možností konkrétní platformy. Jako standar však slouží model pro ten nejvýkonnější hardware.

Na závěr rozhovoru jsme se dozvěděli taky o stavu vývoje třetí části Final Fantasy VII – Hra je již plně hratelná a tým se nyní soustředí na finální dolaďování. Kvalita se prý zlepšuje den ode dne a nové informace by mohly být sdíleny v blízké budoucnosti.

