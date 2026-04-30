Vůně z vás udělá pěkného ptáčka. Po holicím strojku přichází i Kingdom Come parfém
zdroj: Kintsugi

Vůně z vás udělá pěkného ptáčka. Po holicím strojku přichází i Kingdom Come parfém

30. 4. 2026 10:10 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Kingdom Come: Deliverance, především pak jeho druhý díl, je neochvějný fenomén, který se stal světovou značkou vybízející k různým spolupracím. Přesto limitovanou edici holicího strojku měl na své „bingo kartičce“ asi jen málokdo, což s velkou pravděpodobností platí i o luxusní vůni.

Kintsugi Perfumes x Kingdom Come
Kintsugi Perfumes x Kingdom Come
Kintsugi Perfumes x Kingdom Come
Hra, potažmo Warhorse Studios, se tentokrát spojila s českou značkou parfémů Kintsugi Perfumes, aby společně na trh uvedli Kingdom Come: Eau de Parfum. Nabízí středověký odér, jímž by se neotálel ovonět ani Jan Ptáček při lovu jednoho z dalších děvčat, případně samotného Jindry. Autorem vůně je Martin Svach, jeden ze spoluzakladatelů firmy.

V nose byste po jeho použití měli zavětřit svěžest jablek smíchanou s čerstvými bylinami. Profil se skládá z levandule, máty a heřmánku, častých ingrediencí používaných při uklidňující alchymii. Tóny ještě doplňuje jemný nádech růže a bezového květu, možná rozpoznáte i špetku lesního medu a divokou šalvěj, zabalenou do opotřebované kůže, papyru a kouřového nádechu břízy.

Dnes se brnění možná proměnilo v na míru šité obleky a koně ve stroje, ale charisma se řídí stejnými pravidly jako vždy. Jste vnímáni podle toho, jak se díky vám cítí ostatní, a nic tento pocit neovlivní tak okamžitě jako vůně. Je nadčasová. Ti, kdo to chápou, jsou navždy zapamatováni,“ snaží se vás přesvědčit ke koupi oficiální popis.

Vzhledem k tomu, že jde o řadu prémiových parfémů, jejichž výrobní procesy jsou šetrné k přírodě a inspirované japonskou filosofií kintsugi, není to levná legrace. Flakónek o objemu 50 ml vás vyjde na 3 790 korun. Nicméně firma nabízí také levnější vzorek o objemu 2 ml a ceně 195 korun, abyste si vůni mohli před nákupem plné verze pořádně očichat.

Jestli upřednostňujete zážitky před hmotnými dary, nemusíte mít strach. Iniciativa Kingdom Come: Deliverance Live jen na letošní léto chystá řadu akcí. Těšit se můžete na unikátní koncerty, další ročník fanouškovského festivalu na Malešově i čtvrté setkání komunity v Ratajích nad Sázavou. Můžete tak třeba i na nich otestovat, jak parfém coby instantní charisma funguje.

Tagy:
RPG historická česká hra otevřený svět merchandise parfémy
Zdroje:
Warhorse, Kintsugi
Hry:
Kingdom Come: Deliverance Kingdom Come: Deliverance 2
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
