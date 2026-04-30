Vůně z vás udělá pěkného ptáčka. Po holicím strojku přichází i Kingdom Come parfém

Kingdom Come: Deliverance, především pak jeho druhý díl, je neochvějný fenomén, který se stal světovou značkou vybízející k různým spolupracím. Přesto limitovanou edici holicího strojku měl na své „bingo kartičce“ asi jen málokdo, což s velkou pravděpodobností platí i o luxusní vůni.
Hra, potažmo Warhorse Studios, se tentokrát spojila s českou značkou parfémů Kintsugi Perfumes, aby společně na trh uvedli Kingdom Come: Eau de Parfum. Nabízí středověký odér, jímž by se neotálel ovonět ani Jan Ptáček při lovu jednoho z dalších děvčat, případně samotného Jindry. Autorem vůně je Martin Svach, jeden ze spoluzakladatelů firmy.
V nose byste po jeho použití měli zavětřit svěžest jablek smíchanou s čerstvými bylinami. Profil se skládá z levandule, máty a heřmánku, častých ingrediencí používaných při uklidňující alchymii. Tóny ještě doplňuje jemný nádech růže a bezového květu, možná rozpoznáte i špetku lesního medu a divokou šalvěj, zabalenou do opotřebované kůže, papyru a kouřového nádechu břízy.
„Dnes se brnění možná proměnilo v na míru šité obleky a koně ve stroje, ale charisma se řídí stejnými pravidly jako vždy. Jste vnímáni podle toho, jak se díky vám cítí ostatní, a nic tento pocit neovlivní tak okamžitě jako vůně. Je nadčasová. Ti, kdo to chápou, jsou navždy zapamatováni,“ snaží se vás přesvědčit ke koupi oficiální popis.
Vzhledem k tomu, že jde o řadu prémiových parfémů, jejichž výrobní procesy jsou šetrné k přírodě a inspirované japonskou filosofií kintsugi, není to levná legrace. Flakónek o objemu 50 ml vás vyjde na 3 790 korun. Nicméně firma nabízí také levnější vzorek o objemu 2 ml a ceně 195 korun, abyste si vůni mohli před nákupem plné verze pořádně očichat.
Jestli upřednostňujete zážitky před hmotnými dary, nemusíte mít strach. Iniciativa Kingdom Come: Deliverance Live jen na letošní léto chystá řadu akcí. Těšit se můžete na unikátní koncerty, další ročník fanouškovského festivalu na Malešově i čtvrté setkání komunity v Ratajích nad Sázavou. Můžete tak třeba i na nich otestovat, jak parfém coby instantní charisma funguje.