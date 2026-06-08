Vraťte se do stínů. Thief: The Dark Project dostane remaster od těch nejpovolanějších

Je mi sice jasné, že by si řada fanoušků Thiefa přála nový díl, nicméně časy jsou zlé a musíte vzít zavděk i ohlížením do minulosti. Na druhou stranu, pokud na takovém ohlížení pracují experti na omlazování z Nightdive Studios, stěžovat si člověk rozhodně nemůže, a i proto Thief: The Dark Project Remastered dělá radost.
Studio jím omladí průkopnickou 3D hru z roku 1998, která ve své době bořila zažité normy absencí důrazu na konfrontace. Připomenete si tak, jak vypadal první počin zaměřený na plížení, využívající světlo a zvuk coby herní mechanismus, při snaze skrýt se nečekaně bystrým NPC.
Znovu tak prožijete příběh sirotka Garretta, jehož z ulice zachránil starodávný řád zasvěcený udržování rovnováhy ve světě. Proto ho vycvičil, aby se stal mistrem zlodějem, který se s minimem zbraní a maximální nenápadností drží ve stínech, aby plnil mise a nasbíral poklady.
Omlazená verze poběží na KEX Enginu, kterým tým vylepšil textury, modely i animace. Dokonce si dovolil sahat do původního designu, aby opravil některé drobné chyby v úrovních. Z hlediska grafiky se můžete těšit na ostřejší 4K rozlišení a podporu až 120 FPS, stejně jako moderních ovladačů s kolečkem zbraní, vibracemi a ovládáním pohybem.
V remasteru najdete veškerý obsah z původní hry a aktualizace Thief: Gold, kde jsou 3 další mise a pět nových typů nepřátel. Pro pamětníky je zase připravený trezor plný materiálů ze zákulisí vývoje, zatímco lovci odměn mohou odemykat přidané achievementy. O trvanlivost se postará integrovaná podpora vlastních kampaní i výběr misí po jejich dokončení.
Thief: The Dark Project Remastered spatří světlo světa v průběhu letošní zimy. Platformy čítají aktuální i minulou generaci, tudíž si zavzpomínáte na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboxu One, Xboxu Series X/S, Nintendu Switch i Nintendu Switch 2.