Vraťte se do stínů. Thief: The Dark Project dostane remaster od těch nejpovolanějších
zdroj: Looking Glass Games

Vraťte se do stínů. Thief: The Dark Project dostane remaster od těch nejpovolanějších

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

8. 6. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Thief: The Dark Project Remastered
Thief: The Dark Project Remastered
Thief: The Dark Project Remastered
Galerie

Je mi sice jasné, že by si řada fanoušků Thiefa přála nový díl, nicméně časy jsou zlé a musíte vzít zavděk i ohlížením do minulosti. Na druhou stranu, pokud na takovém ohlížení pracují experti na omlazování z Nightdive Studios, stěžovat si člověk rozhodně nemůže, a i proto Thief: The Dark Project Remastered dělá radost.

Studio jím omladí průkopnickou 3D hru z roku 1998, která ve své době bořila zažité normy absencí důrazu na konfrontace. Připomenete si tak, jak vypadal první počin zaměřený na plížení, využívající světlo a zvuk coby herní mechanismus, při snaze skrýt se nečekaně bystrým NPC.

zdroj: Eidos-Montréal

Znovu tak prožijete příběh sirotka Garretta, jehož z ulice zachránil starodávný řád zasvěcený udržování rovnováhy ve světě. Proto ho vycvičil, aby se stal mistrem zlodějem, který se s minimem zbraní a maximální nenápadností drží ve stínech, aby plnil mise a nasbíral poklady. 

Omlazená verze poběží na KEX Enginu, kterým tým vylepšil textury, modely i animace. Dokonce si dovolil sahat do původního designu, aby opravil některé drobné chyby v úrovních. Z hlediska grafiky se můžete těšit na ostřejší 4K rozlišení a podporu až 120 FPS, stejně jako moderních ovladačů s kolečkem zbraní, vibracemi a ovládáním pohybem.

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V remasteru najdete veškerý obsah z původní hry a aktualizace Thief: Gold, kde jsou 3 další mise a pět nových typů nepřátel. Pro pamětníky je zase připravený trezor plný materiálů ze zákulisí vývoje, zatímco lovci odměn mohou odemykat přidané achievementy. O trvanlivost se postará integrovaná podpora vlastních kampaní i výběr misí po jejich dokončení.

Thief: The Dark Project Remastered spatří světlo světa v průběhu letošní zimy. Platformy čítají aktuální i minulou generaci, tudíž si zavzpomínáte na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboxu One, Xboxu Series X/S, Nintendu Switch i Nintendu Switch 2.

Smarty.cz
Tagy:
stealth remaster
Zdroje:
Nightdive Studios, Eidos-Montréal
Hry:
Thief: The Dark Project Remastered
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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