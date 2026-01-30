Vrátí se v seriálu i původní Lara? Na natáčení Tomb Raidera se objevila bývalá dabérka
zdroj: Crystal Dynamics

Vrátí se v seriálu i původní Lara? Na natáčení Tomb Raidera se objevila bývalá dabérka

30. 1. 2026 16:30

Není tomu dlouho od toho, co se Sophie Turner představila na první fotce coby seriálová Lara Croft a potvrdila se příjemná sestava v čele se Sigourney Weaver a Jasonem Isaacsem, a už je tady další zajímavá spekulace, která by nakonec mohla potěšit především letité milovníky videoherní série.

Na natáčení seriálové adaptace od Amazonu se dle všeho objevila Keeley Hawes (děkujeme The Sun), jejíž tvář znáte třeba z povedeného Bodyguarda a komedie Horší než smrt, ale hlavně byla dlouholetým hlasem videoherní Lary. Nadabovala ji v Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary i Underworld, přičemž nechyběla ani ve spin-offech Guardian of the Light a Temple of Osiris.

Keeley Hawes v Tomb Raider seriálu zdroj: The Sun

Hrdince propůjčila ždibec anglického přízvuku a internet už čile spekuluje nad tím, jakou roli si v seriálu zahraje. Nejčastěji se opakuje tip a přání, že by mohla ztvárnit matku hlavní hrdinky, lady Amelii Croft. Nic sice zatím nebylo potvrzené, ale pro fanoušky by se jistě jednalo o sympatické malé pomrknutí.

Ostatně už v Tomb Raider: Underworld hlavní hrdinka hledala matku, která se po pádu letadla údajně dostala až do mytologického Helheimu. Rolí v seriálu by se sympaticky uzavřel kruh a došlo by k pomyslnému předání pochodně, podobně jako se stalo na videoherním hřišti mezi Camillou Luddington a Alix Wilton Regan.

Tomb Raider: Catalyst
Aktuality
Záporačku v Tomb Raider: Catalyst ztvární Eva La Dare

Na získaném obrázku je též zajímavé, že Hawes obklopují dvě postavy v černém oblečení a maskou, díky níž jsem si chvíli myslel, že jde o pokračování Neviditelného. S největší pravděpodobností se jedná o pohůnky hlavního záporáka, nebo možná spíše záporačky, kterou si střihne právě Sigourney Weaver?

Uvidíme, kam své postavy hlavní kreativní síla v podobě Phoebe Waller-Bridge nakonec postaví, a jaké dobrodružství je čeká. Vyčkávání si můžete zkrátit druhou řadou animovaného Tomb Raider: The Legend of Lara Croft na Netflixu, která vyšla koncem minulého roku.

Nejnovější články