Vrátí se konečně Rayman? Ušatá legenda by mohla dostat remake jedničky

Důraz Ubisoftu na několik málo velkých značek mě dlouhodobě bolí. Především proto, že systematicky upozaďuje menší projekty, které často nabízely unikátní zážitky a nakonec i dobré příběhy. A nejvíce mě to bolí u milovaného Raymana. Ušatý hrdina se poslední pořádné hry dočkal před dlouhými 13 lety, od té doby musím brát zavděk mobilními spin-offy. Možná ale přeci jen začíná svítat naděje.
Australské ratingová komise nedávno ohodnotila titul s názvem Rayman 30th Anniversary Edition (děkujeme VGC). Nemusíte být vysloveně lumík, abyste z názvu odvodili předělávku, nebo alespoň remaster původní hry, která vyšla už v roce 1995.
Naději navíc posiluje i fakt, že jako vydavatel a vývojář je v databázi uvedeno Atari, nikoli Ubisoft, což budí naději, že půjde buď o modernizovaný původní titul, nebo retro balíček podobný třeba Mortal Kombat: Legacy Kollection. Mezi platformami se objevují PlayStation 5 a Nintendo Switch, přičemž hra dostala hodnocení G s mírným násilím – tedy přesně v duchu série.
Rating přichází krátce poté, co Tom Henderson v podcastu The Insider Gaming Weekly uvedl, že Ubisoft chystá hned dva projekty této značky. Jeden, s krycím jménem Steamboat, je údajně remakem milovaných Rayman Legends, zatímco druhý by mohla být právě výroční předělávka původní hry.
Přímo společnost se už v roce 2024 nechala slyšet, že chystá nového Raymana, na němž se podílí i původní autor Michel Ancel v roli konzultanta. Zprávy v minulém roce potvrdil a přešel k plnohodnotnému vývoji. Otázkou je, jestli se náhodou nejednalo o jeden z projektů, který firma nedávno zařízla, což odnesl mimo jiné remake Prince of Persia: The Sands of Time a zaměstnanci Ubisoft Stockholm nebo mobilního studia Ubisoft Halifax.
Fanoušci si proto jistě drží pěsti, aby se jejich milovanému hrdinovi korporátní gilotina vyhnula. Přeci jen už je trochu otravné být ve větších hrách odkázaný na tahovku Mario + Rabbids Sparks of Hope, kam skákavý sympaťák dorazil v roce 2023.