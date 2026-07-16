zdroj: Ubisoft

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Vrací se Rayman Origins ve vylepšené verzi. Dostanete jej pouze k remaku Rayman Legends

16. 7. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Fanoušci série Rayman se mohou výše podívat na první rozsáhlejší ukázku z remasterované verze Rayman Origins: Enhanced Edition. Ubisoft zveřejnil nový gameplay trailer, který představuje vylepšenou podobu původní plošinovky z roku 2011. Enhanced Edition přinese modernizovanou grafiku v rozlišení 4K, podporu 60 snímků za sekundu, nové sběratelské předměty, achievementy, dodatečné odměny, haptickou odezvu kompatibilních ovladačů i další vylepšení kvality jako jsou například režimy přístupnosti nebo možnost přeskakovat cutscény.

Rayman Legends: Retold
Dojmy z hraní
Rayman Legends: Retold aneb Když se Ubisoft pokouší spravit, co ještě nebylo rozbité

Nová verze ale nebude dostupná samostatně. Ubisoft se rozhodl pro zajímavý krok – Rayman Origins: Enhanced Edition získají pouze majitelé Rayman Legends Retold, remaster pak bude součástí všech edic hry. Samotný Rayman Legends Retold představuje pro změnu přepracovanou verzi plošinovky z roku 2013. Vedle vylepšeného vizuálního zpracování nabídne také zcela nový příběh a plně namluvené filmové sekvence.

Standardní edice Rayman Legends Retold vyjde na 39,99 dolaru a předobjednávky už byly spuštěny. Každý, kdo si hru objedná před vydáním, získá balíček Hoodlum Havoc Pack obsahující dva kostýmy inspirované Raymanem 3: Hoodlum Havoc. Vedle standardní verze bude k dispozici také digitální Deluxe Edition s Retro Packem a galerií výtvarných návrhů. Krabicová Launch Edition nabídne navíc tištěnou mapu světa Glade of Dreams, sadu tří litografií a speciální sběratelský přebal.

Rayman Origins: Enhanced Edition zdroj: Ubisoft
Rayman Origins: Enhanced Edition zdroj: Ubisoft

Ubisoft tak spojil dva remastery do jednoho balíčku. Zatímco Rayman Legends Retold přinese zcela nový obsah, Rayman Origins: Enhanced Edition poslouží jako bonus pro všechny hráče, kteří si budou chtít připomenout jednu z nejlépe hodnocených 2D plošinovek své generace.

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Tagy:
plošinovka skákačka
Hry:
Rayman Origins Rayman Legends Retold
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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