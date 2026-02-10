Void War vzbudilo zájem právníků. Příliš připomínalo Warhammer

Zajímavá kauzička o intelektuálním vlastnictví mírně zavířila vodami Steamu. Je tomu pár týdnů, co mi kamarád doporučoval hru Void War se slovy – je to jako mix Warhammeru 40,000 a FTL! Inu, nenechal jsem se dlouho přemlouvat, ale Void War nemohl na Steamu najít. Už víme proč: Hra byla WH40K natolik podobná, že se vlastníci práv rozhodli zasáhnout.
Zveřejnilo to indie studio Tundra Interactive v rozhovoru pro IGN. Důvod pro zásah Games Workshopu, který značku Warhammer vlastní, je přitom překvapivě konkrétní. Britskému wargamingovému gigantovi vadily „obrovské konvexní ramenní chrániče s kovovým lemováním“, které jsou zobrazené v původním traileru hry. Údajně jsou natolik ikonické pro vesmírné mariňáky unvierza WH40K, že to rovnou stojí za oznámení o porušení autorských práv (DMCA), které vedlo ke stažení Void War ze Steamu, než dojde k nápravě.
Pikantní je, že právní rozepři na straně Games Workshopu rozpoutal právník Mal Reynolds, což nejprve Tundra Interactive považovala za trolling, protože jde o hlavní jméno postavy ze seriálu Firefly. Jaké pak bylo překvapení, že jde o legitimní krok obrovské a bohaté korporace.
Studio ke kauze uvádí, že veškerá práce je originální dílo vlastních umělců. Přesto se rozhodli původní trailer ze stránky hry odstranit, aby se vyhnuli zdlouhavému dokazovacímu procesu. Void War je díky tomu zpět na Steamu, tentokrát s jiným trailerem. Samotná hra nebyla DMCA žádostí nijak dál omezena a vývoj pokračuje bez dalších komplikací.
Celá situace ale slouží jako poměrně jasné varování. Pokud navrhujete grimdark sci-fi estetiku a vaši vojáci mají obří chrániče na ramena, právníci GW rychle zakročí. Games Workshop očividně sleduje i menší projekty a hranice mezi inspirací a příliš nápadnou podobností může být tenčí, než by si indie vývojáři přáli. Na druhé straně je nutné podotknout, že Void War je Warhammerem fakt hodně, hodněinspirovaný, a proto můžeme být rádi, že právní zásah odskákal jen trailer, který začíná slovy: „Bůh-král padl...“