Vlkodlaci a upíři jsou opět v kurzu. Nacon chystá Drákulu i další Werewolf: The Apocalypse

Francouzské vydavatelství Nacon se ocitlo v kritickém bodě. Momentálně prochází insolvenčním řízením, a proto odložil i svou každoroční akci Nacon Connect, kde prezentuje nové projekty. Od té doby oficiálně skončilo studio Spiders, zatímco nad dalšími týmy visí otazník. Přesto se firma snaží okolí přesvědčit, že její budoucnost bude přívětivá.
Koncem minulého týdne tak nakonec jejich odložený stream skutečně proběhl a představil, co všechno v blízké i vzdálenějších budoucnosti z područí vydavatele vyjde. Ukázal také nové gamepady, připomněl lovecraftovskou kooperaci The Mound: Omen of Cthulhu, slíbil DLC pro GreedFall: The Dying World, oznámil datum vydání Hell is Us na Nintendo Switch 2 (24. září) a připomněl třeba nedávno oznámené Hunter: The Reckoning – Deathwish vývojářským deníčkem a prvními záběry z alfy.
Právě poslední zmíněná hra pocházející z univerza World of Darkness je pro budoucnost klíčová, přičemž Nacon na slavný svět stolních RPG vsází nejen s ní. Chystá totiž ještě Werewolf: The Apocalypse – Rageborn. Vlkodlačí odnož vzniká v ústředí kanadského creā-ture Studios, které se v minulosti postaralo o skejťáckou simulaci Session. Jde proto o pořádný úkrok do nových vod, a to nejen tématem, ale i hratelností.
Rageborn je metroidvania viděná z ptačí perspektivy a bude znovu prozkoumávat ekologické strasti, tentokrát v kůži Taylor. Té zastřelí partnera přímo před očima, což v ní probudí její pravou, krvelačnou povahu. Stane se rytířkou Země a vydá se na cestu odplaty až na dalekou Aljašku.
V boji proti zlovolné korporaci Pentex jí pomohou tři různé formy. V lidské podobě má k dispozici palné zbraně i mrštnost. Vlčí varianta je zase skvělá pro průzkum, kradmý postup a tiché eliminace. Jakmile v sobě probudí chuť po krvi, může přejít do válečné formy Crinos, kde zuřivě rozbije všechno, co jí stojí v cestě. Každý pokořený nepřítel Gaiy navíc hrdince odemyká nové schopnosti.
Už odedávna nicméně panuje rivalita mezi příznivci chlupatých vlkodlaků a honosných upírů, takže kdyby Nacon oznámil novinky jen pro jeden tábor, byla by krev na střeše. Proto představil ještě nový projekt od Cyanide (Styx) s názvem Dracula: The Disciple, od kterého ovšem nemůžete čekat žádnou akci. Adventura z pohledu vlastních očí bude založená na hádankách, kdy se coby Emile Valombres pokoušíte odhalit tajemství Drákulova věčného života přímo na jeho hradě.
Čekají vás okultní nástroje, experimenty a postupné sílení temného daru, kde hledáte šanci na přežití v místech, kde byste neměli. A jakmile se dostanete na kobylku smrti a poodkryjete taje vampirismu, budou vám odměnou schopnosti, díky nimž se dostanete až do těch nejchladnějších koutů hradu.
Každý z táborů si nicméně na svého zástupce musí počkat, jelikož vydání obou míří až na příští rok. Naopak ještě letos na podzim dorazí v pořadí už třetí díl série Hunting Simulator, abyste stíhali alespoň část lovecké sezóny.