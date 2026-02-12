zdroj: THQ Nordic

Vítejte v Kolonii. Gothic Remake konečně má pevné datum vydání

12. 2. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
Remake Gothicu má po letech vývoje konečně datum vydání. Kolonii navštívíme už letos a do předělávky kultovního RPG se ponoříme na PC, PS5 a Xboxu Series X/S 5. června. V roli bezejmenného hrdiny se vydáte do trestanecké kolonie, kde se o moc přetahují tři znesvářené frakce. Vy se můžete k libovolné přidat a zásadně tak ovlivnit průběh příběhu.

Remake 25 let staré hry využívá Unreal Enginu 5. Výrazně krásnější grafika ale není jedinou změnou a modernizací. Takřka celá hra prošla přísnou úpravou, často pod rukou původních vývojářů. Těšit se tak krom nezapomenutelného příběhu můžete na vylepšené ovládání, plynulejší, ale stále taktické souboje, nové lokace, způsoby průzkumu Kolonie jako je horolezectví a potápění a podobně.

Gothic 1 Remake - Demo
Dojmy z hraní
Demo Gothic Remake mě jen utvrdilo v tom, že může být nejlepším remakem vůbec

Nechybí crafting, levelování postavy a spousta způsobů, jak se vypořádat s rozličnými fantasy nepřáteli – od střelných zbraní, přes meče až třeba po magii. Ostatně jak se Gothic Remake hraje, si můžete vyzkoušet v bezplatné demoverzi, kde odehrajete prolog za Nyrase. Nic z hlavního příběhu si tak nevyzradíte.

Pokud se chcete na remake naladit, tak studio Alkimia Interactive vydalo šest epizod dokumentu Making of, které můžete zhlédnout na YouTube. Poodhalí vám oponu vývoje a jakým výzvám museli tvůrci čelit.

Remake je ve vývoji od roku 2019. Datum vydání bylo několikrát odsunuto po veřejných herních testech a zpětné vazbě publika. Jestli se čekání vyplatí a vývojáři bedlivě naslouchali oddané komunitě fanoušků, která Gothic považuje za strop klasických RPG, se dozvíme za necelé čtyři měsíce.

