Víme, jak vypadá seriálová Lara Croft. Sophie Turner sází na klasiku
zdroj: Amazon Studios

Víme, jak vypadá seriálová Lara Croft. Sophie Turner sází na klasiku

PC PlayStation 5 Xbox Series

16. 1. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Po třech hraných filmových adaptacích to chrabrá archeoložka Lara Croft znovu zkusí na obrazovkách, tentokrát coby seriál od Amazonu. Společnost k němu povolala šikovnou tvůrkyni Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) a do hlavní role obsadila Sophie Turner známou hlavně ze Hry o Trůny. Volba, která nakonec působí lépe, než někdo mohl čekat.

Lara Croft zdroj: Amazon Studios

Studio do světa vypustilo první fotku titulní hrdinky, která překvapí vzhledem věrným devadesátkovým hrám. Dvojice pistolí, rukavice, šortky a kulaté brýle s červenými sklíčky jasně upomínají na klasický Raider úbor z původních renderů a dávají najevo, že tahle Lara už bude pořádně ostřílená a nezalekne se ničeho.

Ze vzhledu se dá předpokládat, že příběh nebude pojednávat o jejich začátcích. Na ty spíše bude odkazovat v případných flashbacích, případně třeba jenom v úvodní epizodě. Nicméně akurátnost vzhledu je pouze jednou z mnoha ingrediencí. Nakonec bude záležet hlavně na tom, jak se Turner role zhostí a bude působit v pohybu.

Perfect Dark
Novinky
Nová Lara Croft se bojí rušení projektů. Herečku velmi zasáhl konec Perfect Dark

Jisté nicméně je, že za zády bude mít řadu silných jmen, jako je Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Bill Paterson či Celia Imrie, jež doplní ještě Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed a August Wittgenstein. Waller-Bridge naplňuje roli tvůrkyně, scenáristky, výkonné producentky a co-showrunnerky, kde ji doplňuje ještě Chad Hodge. Režisérem je Jonathan Van Tulleken, který má za sebou pár epizod Misfits: Zmetci a Šóguna.

Vzhledem k tvůrčímu celku premiéru očekávejte na službě Prime Video, zatím v dosud nespecifikované datum. Jisté ale je, že letos si zahrajete Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Reimaginace původního dílu vzniká ve spolupráci Crystal Dynamics a Flying Wild Hog, zatímco Amazon figuruje jako vydavatel.

Na příští rok se zase chystá Tomb Raider: Catalyst, slibující dosud nejambicióznější výpravu, pravděpodobně s otevřeným světem. V obou hrách se v roli Lary představí Alix Wilton Regan, jež převzala štafetu po Camille Luddington.

Smarty.cz
Tagy:
dobrodružný Lara Croft
Zdroje:
Amazon Studios
Hry:
Tomb Raider: Catalyst Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou

Nejnovější články