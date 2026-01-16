Víme, jak vypadá seriálová Lara Croft. Sophie Turner sází na klasiku

Po třech hraných filmových adaptacích to chrabrá archeoložka Lara Croft znovu zkusí na obrazovkách, tentokrát coby seriál od Amazonu. Společnost k němu povolala šikovnou tvůrkyni Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) a do hlavní role obsadila Sophie Turner známou hlavně ze Hry o Trůny. Volba, která nakonec působí lépe, než někdo mohl čekat.
Studio do světa vypustilo první fotku titulní hrdinky, která překvapí vzhledem věrným devadesátkovým hrám. Dvojice pistolí, rukavice, šortky a kulaté brýle s červenými sklíčky jasně upomínají na klasický Raider úbor z původních renderů a dávají najevo, že tahle Lara už bude pořádně ostřílená a nezalekne se ničeho.
Ze vzhledu se dá předpokládat, že příběh nebude pojednávat o jejich začátcích. Na ty spíše bude odkazovat v případných flashbacích, případně třeba jenom v úvodní epizodě. Nicméně akurátnost vzhledu je pouze jednou z mnoha ingrediencí. Nakonec bude záležet hlavně na tom, jak se Turner role zhostí a bude působit v pohybu.
Jisté nicméně je, že za zády bude mít řadu silných jmen, jako je Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Bill Paterson či Celia Imrie, jež doplní ještě Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed a August Wittgenstein. Waller-Bridge naplňuje roli tvůrkyně, scenáristky, výkonné producentky a co-showrunnerky, kde ji doplňuje ještě Chad Hodge. Režisérem je Jonathan Van Tulleken, který má za sebou pár epizod Misfits: Zmetci a Šóguna.
Vzhledem k tvůrčímu celku premiéru očekávejte na službě Prime Video, zatím v dosud nespecifikované datum. Jisté ale je, že letos si zahrajete Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Reimaginace původního dílu vzniká ve spolupráci Crystal Dynamics a Flying Wild Hog, zatímco Amazon figuruje jako vydavatel.
Na příští rok se zase chystá Tomb Raider: Catalyst, slibující dosud nejambicióznější výpravu, pravděpodobně s otevřeným světem. V obou hrách se v roli Lary představí Alix Wilton Regan, jež převzala štafetu po Camille Luddington.