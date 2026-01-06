„Víc času s Jackiem by bylo jako trávit čas s Lukem na Tatooine,“ říká režisér Cyberpunku 2
zdroj: Vlastní foto autora

6. 1. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Režisér připravovaného pokračování Cyberpunku, Igor Sarzynski, se vyjádřil k dlouhodobé debatě fanoušků, kteří litují, že v Cyberpunku 2077 strávili s Jackiem Wellesem jen omezené množství času. Podle něj by ale delší prolog hře nijak nepomohl – naopak by jí mohl uškodit.

Kreativní ředitel pro Cyberpunk 2 na síti Bluesky reagoval na názor, že první akt hry měl být výrazně delší, abyste si mohli v roli V s Jackiem vytvořit skutečné pouto parťáků, a aby na konci prologu přišel o to větší šok, když se vám nepovede poslední prácička.

Sarzynski to přirovnal k představě, že by Star Wars měly věnovat víc prostoru životu Luka na planetě Tatooine ještě předtím, než se zaplete s Jedii. Takové natahování příběhu by zkrátka nepřineslo lepší zážitek, jen by zbytečně rozmělňovalo tempo vyprávění.

So would extending Act 1 (before the heist) in CP77 make the game better? 1. No it wouldn't. It's like saying we should spend more time on Tatooine with farmer Luke before he got involved with all this Jedi stuff. (1/3)

[image or embed]

— igor.sarzynski (@srznsk.bsky.social) January 5, 2026 at 2:41 PM

Postava sympatického kriminálníka Jackieho Wellse si v komunitě získala oblibu a pro část patří k nejzapamatovatelnějším parťákům celé hry. Právě proto se často objevují spekulace, že jeho role byla původně větší, a že prolog skrývá vystřižený obsah. To ale Sarzynski odmítá s tím, že struktura úvodu byla takto plánovaná od samého začátku.

Zároveň upozorňuje, že zkušenosti s prvním aktem se u hráčů výrazně liší. Zatímco někdo se z úvodní čtvrti Watson dostane poměrně rychle, jiní tam dokážou strávit klidně dvacet hodin. Problém podle něj spočívá v tom, že oblast nemá jasně definovaný cíl, a její další prodlužování by vedlo spíš k přešlapování na místě bez výraznějšího směru než k silnějšímu vztahu k postavám.

Sarzynski také dodává, že většina lidí potřebuje konkrétní motivaci a měřitelný postup, aby měli pocit, že se ve hře někam posouvají. I proto je vývoj postavy V v prvním aktu omezený a příběh se poměrně rychle přehoupne k zásadnímu zvratu. Z jeho pohledu se tak vývojářům povedlo najít rozumný kompromis.

Důležité ale je, že dokud Jackie žije v našich srdcích, tak bude navždy i v srdci V.

