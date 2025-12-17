Většina Bethesdy už kutí The Elder Scrolls VI. Pracují ale i na jiných projektech

V lednu to bude sedm a půl roku od chvíle, kdy Bethesda poprvé ukázala krátký teaser na The Elder Scrolls VI. Od té doby studio o pokračování legendární série mluví jen velmi sporadicky, nevydali ani pořádný trailer. Podle šéfa studia, Todda Howarda už ale na hře pracuje většina Bethesdy.
Howard to uvedl v rozhovoru pro Game Informer, kde popsal vývoj jako stabilní a postupující správným směrem. Zároveň ale připomněl, že Bethesda je zvyklá na paralelní vývoj více projektů najednou a na dlouhé fáze příprav. Cílem je mít jistotu, že vše funguje tak, jak má. Ironicky se můžeme ptát, proč potom jejich hry vycházejí notoricky plné bugů. Nicméně by si podle Howarda všichni přáli rychlejší tempo, ale důležitější je udělat věci správně než je uspěchat.
Je také velmi pravděpodobné, že plnohodnotná produkce The Elder Scrolls 6 se rozjela až po vydání Starfieldu v roce 2023. To by vysvětlovalo, proč je hra stále tak daleko. Fanoušci jsou ale natolik hladoví po jakýchkoli informacích, že se snaží hledat skryté náznaky i tam, kde nejspíš žádné nejsou – například v nedávném traileru k vydání Skyrimu na Switch 2, ve kterém byl krátký záběr na vylevelování schopnosti přemlouvání na úroveň 27, což má prý naznačovat rok vydání 2027. Port se mimochodem taky bez potíží neobešel.
Ještě minulý měsíc Howard otevřeně přiznal, že The Elder Scrolls 6 je pořád roky vzdálený, a že dnes zpětně lituje, že Bethesda hru oznámila tak brzy. Přesto studio čas od času připomene, že projekt existuje – třeba letos prostřednictvím charitativní spolupráce s nadací Make-A-Wish, kde vítěz aukce získá možnost navrhnout bytost do hry.
Howard se okrajově vyjádřil i k možnosti televizního seriálu ze světa Elder Scrolls, po vzoru úspěšného Falloutu na Prime Video, jehož druhá řada má dnes premiéru. Zatím ale nic nechystá a říká, že je klidně ochoten říkat ne klidně i deset let, pokud by hrozilo, že by adaptace vznikla uspěchaně.