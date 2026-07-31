Veteráni z BioWare hledají pravdu tam venku. The Eventide je spojením stylové adventury s Akty X
zdroj: Studio Reset

Veteráni z BioWare hledají pravdu tam venku. The Eventide je spojením stylové adventury s Akty X

PC

31. 7. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

The Eventide
The Eventide
The Eventide
Galerie

Tento týden jsme se smiřovali se situací v EA, které v podstatě úspěšně zabilo Dragon Age, začalo propouštět a mezitím tlačí do her reklamy. I přes trnité nezávislé cesty je tak určitě řada bývalých vývojářů z BioWare ráda, že už ve studiu nejsou a mohou si tvořit vlastní projekty. Jedním takovým je třeba chystaná adventura The Eventide od studia Reset.

Adventurní klubíčko akvarelové reality překrucuje tradiční detektivní kostru do stylového neonového noiru s mysteriózními prvky. Představená hra působí trochu jako dítě lásky detektivky The Case of the Golden Idol a Akt X, a to v balení na Unreal Enginu 5, které láká mimo jiné vtahující premisou.

zdroj: Studio Reset

V kůži zaměstnanců The Eventide Agency se do kanadské futuristické metropole vydáte řešit tajemné případy, v nichž se prolínají sféry bytí přilehlé k té naší. Tým má za úkol paranormální události monitorovat, studovat, a pokud bude zapotřebí, tak proti nim i zakročit. Nicméně možná to nejdůležitější rozhodnutí vás čeká už na samotném začátku vyšetřování.

Jedním z největších lákadel je něco, co autorské těleso nazývá „paralaxní dedukcí“. Před každým případem si vyberete, kdo z agentury se vydá případ vyšetřovat, což vytváří unikátní situace. Každý člen hledá a interpretuje stopy svým způsobem a skrze vlastní unikátní schopnosti. Zjištění pak zapisuje do společného deníku, takže abyste věcem skutečně přišli na kloub, musíte spojit domněnky několika lidí.

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„Svět vnímáme tak, jak ho potřebujeme vnímat, nikoliv tak, jaký skutečně je. Z The Eventide jsme chtěli vytvořit detektivní hru, v níž řešení případu nespočívá jen v hledání stop. Je potřeba prožít případy z pohledu různých postav, abychom pochopili, co stopy znamenají,“ vysvětluje kreativní ředitel Kaelin Lavallee.

Spojení zajímavé myšlenky s neotřelou vizuální formou a doprovodným soundtrackem by tak mělo vytvořit unikát, který si užijí všichni příznivci záhad, adventur a neotřelých přístupů, u nichž řešení není vždy tak úplně jasné. Ostatně, kdy přesně The Eventide na naše počítače dorazí, zatím také není zřejmé...

Smarty.cz
Tagy:
adventura alternativní mysteriózní
Zdroje:
Studio Reset
Hry:
The Eventide
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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