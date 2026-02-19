Vesmírné Cosmo Tales propojí hry a finance. Bohemia Interactive spojila síly s Českou spořitelnou

České studio Bohemia Interactive rozšiřuje své aktivity směrem, který u něj není úplně obvyklý. Tvůrci série Arma a řady dalších titulů navázali užší spolupráci s Českou spořitelnou, jejímž cílem je propojit chystanou vesmírnou adventuru Cosmo Tales s výukou finanční gramotnosti pro děti. Ambicí projektu je nabídnout rodičům i školám moderní a srozumitelný způsob, jak mladší generaci přiblížit svět peněz, digitální bezpečnosti a zodpovědného rozhodování.
Cosmo Tales je stylizovaná akční adventura z pohledu třetí osoby, která se výrazně odklání od realistického vojenského pojetí, které si s Bohemkou spojujeme nejčastěji. Byť zároveň není prvním podobným pokusem, vzpomenout můžeme třeba na lowpoly sandbox Ylands.
V novince se ujmete mluvícího vesmírného vozítka inspirovaného českou automobilovou klasikou v podobě Škodovky 1203. S ním budete přeskakovat mezi různými dimenzemi, z nichž každá má vlastní pravidla, vizuální styl i herní mechanismy. Studio tentokrát vsadilo na retrofuturistické pojetí 70. let minulého století. Titul cílí primárně na mladší publikum, ale podle vývojářů má nabídnout dostatek hloubky i dospělým.
Prostřednictvím snového vesmírného světa chce studio otevřít témata, která běžně do her pro děti pronikají spíše okrajově. „Mám velkou radost, že můžeme spojit síly s Českou spořitelnou a edukovat mládež ve finanční gramotnosti. I herní svět s finančními mikrotransakcemi je plný nástrah a všichni si přejeme, aby hry představovaly bezpečné prostředí pro všechny,“ uvádí šéf vývoje Zdeněk Kvasnica. Spolupráce podle něj vychází z přesvědčení, že nejefektivnější výuka je ta, kterou si děti mohou vyzkoušet v praxi.
Zapojení banky nebude jen symbolické. Kromě plánovaného vzdělávacího obsahu se počítá i se speciální debetní kartou s motivem Cosmo Tales, která má propojit herní svět s tím reálným. Dále se chystají vzdělávací kurzy, roadshow po školách a možnost přednostního přístupu ke hře pro klienty banky. „Chceme propojit hraní, vzdělávání a chytré zacházení s penězi způsobem, který dává smysl dnešní generaci hráčů,“ vysvětluje Jakub Kuneš z České spořitelny. Dodává, že právě školy a mladí hráči jsou přirozeným prostředím, kde může hra pomoci vysvětlit základy finanční gramotnosti srozumitelnou formou.
Cosmo Tales už si mohli vyzkoušet žáci základních škol na sérii akcí v pražské PLAYzone areně, kde byl herní program doplněn o přednášky o herním průmyslu i práci s penězi. Další společný projekt vzniká pro Pražské planetárium, kde se má sci-fi svět hry propojit se zážitkovým vzdělávacím formátem.
Vedle vzdělávací roviny přidává Bohemka také několik novinek z vývoje. Hra bude mít český dabing, kde hlavní postavu namluví Martin Dejdar, jehož hlas znají diváci například jako Barta ze seriálu Simpsonovi. Pro Dejdara nejde o první herní angažmá a vlastně ani o první spolupráci s tímto studiem, daboval totiž už v jeho adventuře Pohádka o Mrazíkovi, Ivanovi a Nastěnce z roku 2000.
Aktuálně se chystá nové hratelné demo, které představí písečný biom a strukturu příběhových misí. „Tímto biomem určitě nekončíme a připravujeme další světy, které nadchnou vizuální stránkou. Nezaměnitelný vizuální styl je pro nás jedním z pilířů celého projektu,“ doplňuje Kvasnica.
Cosmo Tales by měly v letošním roce vstoupit do předběžného přístupu na Steamu. Už teď si tam hru můžete přidat do seznamu přání.