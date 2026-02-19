Vesmírné Cosmo Tales propojí hry a finance. Bohemia Interactive spojila síly s Českou spořitelnou
19. 2. 2026

Cosmo Tales
Cosmo Tales
Cosmo Tales
České studio Bohemia Interactive rozšiřuje své aktivity směrem, který u něj není úplně obvyklý. Tvůrci série Arma a řady dalších titulů navázali užší spolupráci s Českou spořitelnou, jejímž cílem je propojit chystanou vesmírnou adventuru Cosmo Tales s výukou finanční gramotnosti pro děti. Ambicí projektu je nabídnout rodičům i školám moderní a srozumitelný způsob, jak mladší generaci přiblížit svět peněz, digitální bezpečnosti a zodpovědného rozhodování.

Cosmo Tales je stylizovaná akční adventura z pohledu třetí osoby, která se výrazně odklání od realistického vojenského pojetí, které si s Bohemkou spojujeme nejčastěji. Byť zároveň není prvním podobným pokusem, vzpomenout můžeme třeba na lowpoly sandbox Ylands

V novince se ujmete mluvícího vesmírného vozítka inspirovaného českou automobilovou klasikou v podobě Škodovky 1203. S ním budete přeskakovat mezi různými dimenzemi, z nichž každá má vlastní pravidla, vizuální styl i herní mechanismy. Studio tentokrát vsadilo na retrofuturistické pojetí 70. let minulého století. Titul cílí primárně na mladší publikum, ale podle vývojářů má nabídnout dostatek hloubky i dospělým.

zdroj: Bohemia Interactive

Prostřednictvím snového vesmírného světa chce studio otevřít témata, která běžně do her pro děti pronikají spíše okrajově. „Mám velkou radost, že můžeme spojit síly s Českou spořitelnou a edukovat mládež ve finanční gramotnosti. I herní svět s finančními mikrotransakcemi je plný nástrah a všichni si přejeme, aby hry představovaly bezpečné prostředí pro všechny,“ uvádí šéf vývoje Zdeněk Kvasnica. Spolupráce podle něj vychází z přesvědčení, že nejefektivnější výuka je ta, kterou si děti mohou vyzkoušet v praxi.

Zapojení banky nebude jen symbolické. Kromě plánovaného vzdělávacího obsahu se počítá i se speciální debetní kartou s motivem Cosmo Tales, která má propojit herní svět s tím reálným. Dále se chystají vzdělávací kurzy, roadshow po školách a možnost přednostního přístupu ke hře pro klienty banky. „Chceme propojit hraní, vzdělávání a chytré zacházení s penězi způsobem, který dává smysl dnešní generaci hráčů,“ vysvětluje Jakub Kuneš z České spořitelny. Dodává, že právě školy a mladí hráči jsou přirozeným prostředím, kde může hra pomoci vysvětlit základy finanční gramotnosti srozumitelnou formou.

Counter-Strike 2
Novinky
Tvůrce DayZ se pustil do Valve: „Hazardní mechanismy nemají ve hrách co dělat“

Cosmo Tales už si mohli vyzkoušet žáci základních škol na sérii akcí v pražské PLAYzone areně, kde byl herní program doplněn o přednášky o herním průmyslu i práci s penězi. Další společný projekt vzniká pro Pražské planetárium, kde se má sci-fi svět hry propojit se zážitkovým vzdělávacím formátem.

Vedle vzdělávací roviny přidává Bohemka také několik novinek z vývoje. Hra bude mít český dabing, kde hlavní postavu namluví Martin Dejdar, jehož hlas znají diváci například jako Barta ze seriálu Simpsonovi. Pro Dejdara nejde o první herní angažmá a vlastně ani o první spolupráci s tímto studiem, daboval totiž už v jeho adventuře Pohádka o Mrazíkovi, Ivanovi a Nastěnce z roku 2000.

Aktuálně se chystá nové hratelné demo, které představí písečný biom a strukturu příběhových misí. „Tímto biomem určitě nekončíme a připravujeme další světy, které nadchnou vizuální stránkou. Nezaměnitelný vizuální styl je pro nás jedním z pilířů celého projektu,“ doplňuje Kvasnica.

Cosmo Tales by měly v letošním roce vstoupit do předběžného přístupu na Steamu. Už teď si tam hru můžete přidat do seznamu přání.

vesmírná loď akční adventura PvE
Bohemia Interactive
Cosmo Tales
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
