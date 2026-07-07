Velký reset Xboxu: O práci přišlo 3200 lidí a zbavuje se studií

Po týdnech spekulací o osudu herní divize Xboxu je konečně jasno a černý den skutečně nastal. Videoherní gigant v rámci úspor a restrukturalizace propouští přes 3200 zaměstnanců a zároveň se zbavuje několika studií. Oznámení přišlo od samotné šéfky, Ashy Sharmy, která propouštění a rozprodávání studií nazývá „Resetem Xboxu“.
Rozsáhlý plán změn zahrnuje zrušení přibližně 3200 pracovních míst, osamostatnění dvou studií a prodej dalších dvou. Cílem je vytvořit menší, centralizovanější a hlavně ziskovější Xbox, který bude stavět na menším počtu projektů, jednodušším řízení a větším důrazu na klíčové značky. „Od roku 2018 jsme výrazně rozšířili portfolio našich studií, zatímco počet her vydávaných každý měsíc napříč celým odvětvím dnes převyšuje součet za předchozích deset let. Nyní soupeříme nejen s největšími vydavateli, ale také s menšími nezávislými studii. Není ani možné, ani žádoucí vlastnit každé skvělé nezávislé studio,“ říká Sharma.
Největší změny čekají některá vývojářská studia, o jejichž osudu se spekulovalo. Compulsion Games, autoři her South of Midnight, We Happy Few a Contrast, opouštějí Microsoft a znovu se stanou nezávislým studiem. Stejnou cestou se vydává také Double Fine vedené Timem Schaferem, známé sérií Psychonauts nebo hrami Brütal Legend a Broken Age.
Odlišný osud čeká Ninja Theory a Undead Labs. Obě studia mají být prodána dosud neoznámenému kupci. Nové financování zajistí dokončení připravovaných her Senua a State of Decay 3, které jsou stále plánované na rok 2027. Nejasná zatím zůstává budoucnost Arkane. Studio, pracující na Bladeovi, vstoupilo do konzultačního procesu, během něhož se bude rozhodovat o jeho dalším směřování. Ve hře je několik možností – od prodeje přes osamostatnění až po případné uzavření.
Stran propouštění pak významné škrty probíhají napříč divizí Xboxu jako takovou, tak i ostatními studii jako jsou Activision, Bethesda, Blizzard, King, Mojang i Obsidian. Sharma zároveň ujistila zaměstnance i hráče, že žádný z již oznámených first-party projektů nebyl zrušen. Jedinou potvrzenou výjimkou je ukončení spolupráce s IO Interactive na Project Fantasy.
Konkrétní ztráty můžeme zatím jen odhadovat podle interních zdrojů nebo zaměstnanců vyhazovy přímo zasaženými. Obsidian měl například přijít od pětinu lidí, zatímco výraznou ránu měla dostat i ZenMax Online, kde přišla o práci polovina lidí. Vývojáři oznámili, že po spuštění první sezóny The Elder Scrolls Online přehodnotí dříve zveřejněný plán aktualizací a později představí nový harmonogram.
Výrazné změny mají zasáhnout také legendární id Software. Podle novináře Jasona Schreiera studio přišlo o významnou část zaměstnanců. Spoluzakladatel Apogee a 3D Realms Scott Miller dokonce tvrdí, že odešla většina programátorů. Objevují se proto spekulace, že by se id Software mohlo v budoucnu více soustředit na podporu MachineGames při vývoji značek jako Doom, Quake nebo Wolfenstein.
Restrukturalizace Xboxu tak zdaleka nezasáhla jen méně úspěšné týmy. Výrazné škrty podle všeho dopadají i na studia, která v posledních letech pravidelně vydávala dobře hodnocené hry a patřila mezi nejstabilnější součásti portfolia Microsoftu. Jen Obsidian od roku 2018 vydal šest her. Že by daň za Game Pass?
Součástí reorganizace bude také výrazné zjednodušení řízení celé divize. Například Mojang a King budou nově podléhat přímo pod Sharmu. „Víme, že skvělé technologie jsou jednodušší, nikoli větší. Dnes v některých částech společnosti prochází práce až čtrnácti úrovněmi řízení. Naše týmy zodpovědné za platformy jsou o 40 % početnější než na začátku této generace konzolí, přestože počet našich hráčů i celkový čas strávený hraním poklesly. Tato složitost zpomalila rozhodovací procesy, rozmělnila odpovědnost a ztížila naši schopnost přinášet hráčům kvalitní výsledky,“ vysvětluje Sharma. Podle šéfky Xboxu mají být současné bolestivé kroky investicí do budoucnosti. Tvrdí, že cílem není vytvořit menší Xbox, ale silnější společnost schopnou dlouhodobého růstu.