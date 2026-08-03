Velké zdražení Xboxů přichází. Kolik si připlatí zájemci v Evropě?

Microsoft na konci června oznámil další zdražení svých konzolí, které zdůvodnil pokračující krizí na trhu s komponenty a omezenou dostupností některých součástek, především pamětí. Tehdy společnost zveřejnila konkrétní nové ceny pro americký trh, nyní ale konečně známe i dopad na Evropu. A ten je poměrně výrazný.
Nejméně se změna dotkla základní varianty Xboxu Series S s 512GB úložištěm. Ta se z původních 349,99 eur vyšplhala na 499,99 eur, což představuje navýšení o 150 eur, respektive zhruba 43 procent. Ani v tomto případě ale nejde o zanedbatelný rozdíl – konzole, která měla být dostupnější vstupní branou do současné generace, se cenově začíná blížit mnohem výkonnějším zařízením.
Všechny ostatní modely zdražily o 200 eur. Xbox Series S s 1TB diskem tak nově stojí 599,99 eur namísto původních 399,99 eur. Digitální verze Xboxu Series X s 1TB úložištěm vyjde na 749,99 eur, zatímco dříve stála 549,99 eura. Ještě vyšší částku si Microsoft účtuje za klasický Xbox Series X s mechanikou – jeho cena vzrostla z 599,99 na 799,99 eura. Nejvyšší 2TB varianta se pak z nabídky úplně vytratila.
Současný trend je přitom v kontextu historie konzolí poměrně neobvyklý. Xbox Series X totiž od svého vydání v roce 2020 zdražil celkem o 300 eur, zatímco základní Xbox Series S původně začínal na částce 299,99 eur. Jde proto o razantní anomálie, která jde proti tradičním tendencím trhu, kdy starší užitný výrobek zpravidla časem zlevňuje.
Na sociálních sítích a herních fórech proto už řada fanoušků kritizuje další zdražení a označují ho za poslední hřebíček do rakve Xboxu jako takového. Už proto, že prodeje konzolí dosud nebyly kdovíjaké a za konkurencí znatelně zaostávají. Aktuální zdražení pak patrně nepomůže přilákat houfy nových zákazníků.
Je ale fér dodat, že ke zdražování v posledních měsících přistoupili všichni hlavní výrobci konzolí a handheldů. Vyšší cenovky než dřív má například také PlayStation 5, Nintendo Switch 2 i Steam Deck. U Microsoftu však situace působí citlivěji kvůli probíhajícímu velkému restartu uvnitř společnosti, nejistotě kolem budoucnosti Game Passu i debatám o dalších možných obchodních modelech, včetně zvažování reklam v některých placených službách.