Velké zdražení Xboxů přichází. Kolik si připlatí zájemci v Evropě?
zdroj: Foto: Microsoft

Velké zdražení Xboxů přichází. Kolik si připlatí zájemci v Evropě?

Xbox Series

3. 8. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Microsoft na konci června oznámil další zdražení svých konzolí, které zdůvodnil pokračující krizí na trhu s komponenty a omezenou dostupností některých součástek, především pamětí. Tehdy společnost zveřejnila konkrétní nové ceny pro americký trh, nyní ale konečně známe i dopad na Evropu. A ten je poměrně výrazný.

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Nejméně se změna dotkla základní varianty Xboxu Series S s 512GB úložištěm. Ta se z původních 349,99 eur vyšplhala na 499,99 eur, což představuje navýšení o 150 eur, respektive zhruba 43 procent. Ani v tomto případě ale nejde o zanedbatelný rozdíl – konzole, která měla být dostupnější vstupní branou do současné generace, se cenově začíná blížit mnohem výkonnějším zařízením.

Všechny ostatní modely zdražily o 200 eur. Xbox Series S s 1TB diskem tak nově stojí 599,99 eur namísto původních 399,99 eur. Digitální verze Xboxu Series X s 1TB úložištěm vyjde na 749,99 eur, zatímco dříve stála 549,99 eura. Ještě vyšší částku si Microsoft účtuje za klasický Xbox Series X s mechanikou – jeho cena vzrostla z 599,99 na 799,99 eura. Nejvyšší 2TB varianta se pak z nabídky úplně vytratila.

Současný trend je přitom v kontextu historie konzolí poměrně neobvyklý. Xbox Series X totiž od svého vydání v roce 2020 zdražil celkem o 300 eur, zatímco základní Xbox Series S původně začínal na částce 299,99 eur. Jde proto o razantní anomálie, která jde proti tradičním tendencím trhu, kdy starší užitný výrobek zpravidla časem zlevňuje.

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Na sociálních sítích a herních fórech proto už řada fanoušků kritizuje další zdražení a označují ho za poslední hřebíček do rakve Xboxu jako takového. Už proto, že prodeje konzolí dosud nebyly kdovíjaké a za konkurencí znatelně zaostávají. Aktuální zdražení pak patrně nepomůže přilákat houfy nových zákazníků.

Je ale fér dodat, že ke zdražování v posledních měsících přistoupili všichni hlavní výrobci konzolí a handheldů. Vyšší cenovky než dřív má například také PlayStation 5, Nintendo Switch 2 i Steam Deck. U Microsoftu však situace působí citlivěji kvůli probíhajícímu velkému restartu uvnitř společnosti, nejistotě kolem budoucnosti Game Passu i debatám o dalších možných obchodních modelech, včetně zvažování reklam v některých placených službách.

Smarty.cz
Tagy:
cena byznys konzole hardware
Zdroje:
Microsoft, Xbox
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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